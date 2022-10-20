Военнослужащие ЛНР на передовой регистрируются на конкурс.

В пресс-службе проекта сообщили «КП», что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - уже более 20 тысяч участников. Каждый из них хочет внести свой вклад в восстановление и развитие родного края. Все они становятся частью команды единомышленников.

Члены общественного совета и власти региона встречаются с сотрудниками ключевых предприятий республики и приглашают их принять участие в конкурсе. Ведь «Лидеры возрождения» - это социальный лифт для жителей, которые смогут реализовать свой потенциал на ключевых постах.

Пункт поддержки участников в Алчевске.

- Уже сегодня мы должны думать о том, что будет завтра. Мы должны думать о восстановлении республики. Должны думать о строительстве, о дальнейшем развитии экономического потенциала. У нас много талантливых людей, у которых не было возможности быть услышанными, не было возможности проявить себя. Чтобы дать возможность таким людям работать на благо республики, нами проводится конкурс «Лидеры возрождения». От того, что мы с вами сделаем сегодня, зависит будущее наших детей, - сказал на встрече с сотрудниками Луганского химико-фармацевтического завода врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Евгения Сорокина, такие конкурсы позволяют выявлять лучших из лучших.

- Человека нужно мотивировать. Что у него лучше получается - в ту отрасль и направлять, - говорит министр. - В этом плане конкурс очень помогает участникам самостоятельно сформулировать, чем они хотят заниматься, показать свои сильные стороны.

Возраст участников конкурса

А представитель Народного фронта в ЛНР, член Общественного совета кадрового конкурса «Лидеры возрождения» в республике Анна Еременко отправилась на передовую, где встретилась с военнослужащими и вместе с волонтерами помогла заполнить всем желающим заявки на участие в кадровом конкурсе.

- Для нас очень важно, что в этом конкурсе могут принять участие в том числе и военнослужащие, - говорит Еременко. - Мы все верим в их скорейшую победу, и после нее они должны обязательно себя найти в мирной жизни. Мы ищем активных людей с лидерскими качествами, которые являются патриотами своей Родины.

Юлия Мазаненко

Также в городах республики открыты пункты поддержки участников, в которых помогают пройти регистрацию и отвечают на все связанные с конкурсом вопросы. В алчевское отделение, чтобы зарегистрироваться, пришла директор Центра детско-юношеского творчества Юлия Мазаненко.

- ЛНР - то место, где я родилась, росла, развивалась, а теперь, уже в составе Российской Федерации, хочется ее только улучшать, приумножать наши возможности и развивать ее в будущем, - сказала девушка.

Ирина Лащенова

Активно присоединяются к «Лидерам возрождения» и в Перевальске. Заведующая луганскими яслями-садом комбинированного вида № 1 «Планета детства» Ирина Лащенова рассказывает, что в городском пункте поддержки созданы все условия, чтобы люди могли быстро и без проблем пройти регистрацию.

- Все-таки мы люди, живущие здесь, мы изнутри знаем и понимаем ситуацию и можем помочь в возрождении нашей республики, - говорит Лащенова. - Тем более я - активный участник Совета женщин Донбасса, и там я занимаюсь патриотическим воспитанием детей дошкольного возраста, еще и это интересная такая стезя, в которой могу и вижу себя в этой деятельности.

Ярослав Кирсанов

Важно, что кадровый конкурс «Лидеры возрождения» будет полезен не только для победителей, а для всех участников. Ведь на каждом этапе будут представлены уникальные возможности и навыки. Участвуют в нем люди совершенно разных специальностей. Среди них начальник отдела внутренней политики городской администрации Кировска Ярослав Кирсанов.

- Хотел бы реализовать себя на данном проекте, показать себя, продемонстрировать многолетний опыт работы и помочь людям в решении их насущных проблем, - говорит он. - Мне кажется, что главное - это не должность, а востребованность. Надеюсь, мои личностные и профессиональные качества помогут мне проявить себя на конкурсе и победить.

Виктория Грубиянова

Виктория Грубиянова, учитель истории и обществознания Антрацитовской средней школы № 6, тоже решила зарегистрироваться в конкурсе. Девушка говорит, что для нее «Лидеры возрождения» - это возможность приобретения опыта, знакомство с интересными, творческими и, несомненно, смелыми людьми.

Данил Зенчугов

А участник Данил Зенчугов, главный специалист отдела водных ресурсов минприроды ЛНР, считает, что в конкурсе «Лидеры возрождения» должны принять участие те люди, которые чувствуют в себе силы для того, чтобы вывести нашу страну на принципиально иной уровень развития.

- В круг моих обязанностей входит работа по ведению базы данных водоемов республики, по разработке нормативно-правовой базы, разработке программ экологического оздоровления поверхностных вод региона. Также при возможности я стараюсь участвовать в просветительской работе с нашей молодежью, - сказал Данил Зенчугов.

В республике регистрация завершается в полдень 7 ноября. Присоединится к конкурсу можно на платформе лнр.лидерывозрождения.рф. Стать участником могут люди в возрасте от 20 лет, с опытом управления не менее одного года, а также имеющие отношение к Луганской Народной Республике (бывшей Луганской области).

До 14 ноября у участников есть время на написание эссе, в котором они ответят на обязательные вопросы: о цели участия в конкурсе, о главном профессиональном достижении - и назовут три приоритетных вопроса, проблемы или направления развития на территории республики и предложат пути их решения.

Илья Шебураков

После этого - дистанционный этап, тесты которого, по словам представителя блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Ильи Шебуракова, будут двух основных типов - на общую эрудицию и на оценку управленческого потенциала.

- Те, кто лучше других справится с этапом тестирования, будут приглашены на очный этап, - рассказывает Шебураков. - На очном этапе участникам будут предложены спецзадания, в которых они должны проявить свои качества управленца, способного организовать работу других, принимать верные организационные решения, проявляя аналитические способности, в том числе в неординарных условиях, и, конечно, вести за собой, завоевывать авторитет, убеждать других. Это наиболее сложный, но и наиболее интересный этап оценки. Что называется, оценка в условиях, приближенных к боевым.

Финал конкурса пройдет в начале 2023 года.

Победители получат по одному миллиону рублей на обучение по персонально выбранной программе на территории Российской Федерации. Из числа лучших будет создан кадровый резерв республики, из которого финалистов и победителей «Лидеров возрождения» будут назначать на руководящие посты в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.