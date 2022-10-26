Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу ее директора Кирилла Суханова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная новость этого утра: обыски в подмосковном особняке телеведущей Ксении Собчак. Оперативники накануне нагрянули к ней в Горки-8. По словам источника KP.RU, нынешние «оперативные мероприятия» (так это называется на юридическом языке) связаны со вчерашним задержанием коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Он проходит по уголовному делу о вымогательстве. Якобы Суханов предлагал неким чиновникам так называемый «блок на негатив».

За что задержан директор Собчак Кирилл Суханов

- Обычно это работает так, - объясняет KP.RU журналист-расследователь Олег Лурье. - Некий популярный талеграм-канал публикует негативный материал о компании N. После этого представители канала предлагают так называемый «блок на негатив». Мол, вы нам платите деньги, и желательно регулярно, а мы больше ничего плохого про вас писать не будем.

- О каких суммах может идти речь?

- Думаю, в случае с популярными каналами подобные предложения тянут на часть третью статьи УК о вымогательстве - «в особо крупном размере». То есть от 1 млн рублей и выше. Наказание по ней - лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

- Многие популярные телеграм-каналы, в том числе именные, принадлежащие публичным людям, становятся автономными интернет-медиа. У некоторых даже отдельные редакции есть, пусть и виртуальные. Можно предположить, что коммерческий директор телеграм-канала мог вести какие-либо переговоры без согласования с владельцем канала?

- Я в этом сильно сомневаюсь. Если взять традиционные СМИ, разве может быть хоть что-то опубликовано без согласования с главным редактором? Я думаю, все всегда в курсе. Тем более, что тут как раз именной канал.

Что известно про обыски в доме Ксении Собчак на 26 октября 2022

Во время обыска в загородном доме Ксении Собчак оперативники, скорее всего, искали электронные доказательства (переписки, голосовые сообщения и проч.), чтобы понять, была ли телеведущая в курсе предложений, которые делал ее коммерческий директор, или нет.

- По иронии судьбы Собчак недавно выпускала видео о телеграм-индустрии, где корила некоторые популярные каналы как раз за подобную коммерцию, - продолжает Олег Лурье.

- Конкуренты могли сфабриковать против нее обвинение?

- Вряд ли это ответка. Думаю, есть реальное заявление в полицию о вымогательстве. (Судя по тому, что дошло до задержаний - к заявлению прилагаются и какие-то доказательства, - Авт.).

- Как стало известно, еще одним фигурантом уголовного дела стал бывший редактор «Татлера» (популярное светское издание) Ариан Романовский. В чем могла быть его роль?

- Он мог выступать посредником, через него могли идти какие-либо заказы. Лично мне теперь интересно, какие показания будут давать задержанные.

По словам источника KP.RU, на данный момент у Ксении Собчак в этом уголовном деле нет никакого процессуального статуса. То есть пока она не фигурирует даже как свидетель.

Напомним, в начале октября сотрудники МВД задержали группу шантажистов, которые управляли телеграм-каналами с суммарным числом подписчиков в 900 тысяч человек и вымогали крупные суммы у бизнесменов и госкорпораций.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Их взяли с поличным?

Сообщалось, что Кирилла Суханова задержали прямо в ресторане. В соцсетях предположили, что коммерческого директора Ксении Собчак взяли с поличным в момент передачи ему денег. Но как выясняется, по статье «Вымогательство» силовикам вовсе не обязательно ловить преступников с только что полученными деньгами.

- Статья «Вымогательство» имеет так называемый усеченный состав преступления, то есть преступление считается совершенным уже после выдвижения требований о передаче денег, - объяснил KP.RU адвокат Александр Карабанов, бывший следователь МВД. - Сам факт передачи денег в данном случае не обязателен. Но я отмечу, что в уголовном праве есть такое понятие: эксцесс исполнителя. Это когда, например, сотрудник совершает какое-либо действие, не ставя в известность своего руководителя. Я думаю, что директор не ставил в известность Ксению Собчак. Мы же понимаем, что ей самой с ее доходами не нужно зарабатывать таким образом.