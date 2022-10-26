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26 октября 2022 11:55

Обыски в особняке и заявление о вымогательстве: За что задержали коммерческого директора Ксении Собчак

Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу ее директора Кирилла Суханова
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу ее директора Кирилла Суханова

Ксения Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу ее директора Кирилла Суханова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная новость этого утра: обыски в подмосковном особняке телеведущей Ксении Собчак. Оперативники накануне нагрянули к ней в Горки-8. По словам источника KP.RU, нынешние «оперативные мероприятия» (так это называется на юридическом языке) связаны со вчерашним задержанием коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Он проходит по уголовному делу о вымогательстве. Якобы Суханов предлагал неким чиновникам так называемый «блок на негатив».

За что задержан директор Собчак Кирилл Суханов

- Обычно это работает так, - объясняет KP.RU журналист-расследователь Олег Лурье. - Некий популярный талеграм-канал публикует негативный материал о компании N. После этого представители канала предлагают так называемый «блок на негатив». Мол, вы нам платите деньги, и желательно регулярно, а мы больше ничего плохого про вас писать не будем.

- О каких суммах может идти речь?

- Думаю, в случае с популярными каналами подобные предложения тянут на часть третью статьи УК о вымогательстве - «в особо крупном размере». То есть от 1 млн рублей и выше. Наказание по ней - лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

- Многие популярные телеграм-каналы, в том числе именные, принадлежащие публичным людям, становятся автономными интернет-медиа. У некоторых даже отдельные редакции есть, пусть и виртуальные. Можно предположить, что коммерческий директор телеграм-канала мог вести какие-либо переговоры без согласования с владельцем канала?

- Я в этом сильно сомневаюсь. Если взять традиционные СМИ, разве может быть хоть что-то опубликовано без согласования с главным редактором? Я думаю, все всегда в курсе. Тем более, что тут как раз именной канал.

Что известно про обыски в доме Ксении Собчак на 26 октября 2022

Во время обыска в загородном доме Ксении Собчак оперативники, скорее всего, искали электронные доказательства (переписки, голосовые сообщения и проч.), чтобы понять, была ли телеведущая в курсе предложений, которые делал ее коммерческий директор, или нет.

- По иронии судьбы Собчак недавно выпускала видео о телеграм-индустрии, где корила некоторые популярные каналы как раз за подобную коммерцию, - продолжает Олег Лурье.

- Конкуренты могли сфабриковать против нее обвинение?

- Вряд ли это ответка. Думаю, есть реальное заявление в полицию о вымогательстве. (Судя по тому, что дошло до задержаний - к заявлению прилагаются и какие-то доказательства, - Авт.).

- Как стало известно, еще одним фигурантом уголовного дела стал бывший редактор «Татлера» (популярное светское издание) Ариан Романовский. В чем могла быть его роль?

- Он мог выступать посредником, через него могли идти какие-либо заказы. Лично мне теперь интересно, какие показания будут давать задержанные.

По словам источника KP.RU, на данный момент у Ксении Собчак в этом уголовном деле нет никакого процессуального статуса. То есть пока она не фигурирует даже как свидетель.

Напомним, в начале октября сотрудники МВД задержали группу шантажистов, которые управляли телеграм-каналами с суммарным числом подписчиков в 900 тысяч человек и вымогали крупные суммы у бизнесменов и госкорпораций.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Их взяли с поличным?

Сообщалось, что Кирилла Суханова задержали прямо в ресторане. В соцсетях предположили, что коммерческого директора Ксении Собчак взяли с поличным в момент передачи ему денег. Но как выясняется, по статье «Вымогательство» силовикам вовсе не обязательно ловить преступников с только что полученными деньгами.

- Статья «Вымогательство» имеет так называемый усеченный состав преступления, то есть преступление считается совершенным уже после выдвижения требований о передаче денег, - объяснил KP.RU адвокат Александр Карабанов, бывший следователь МВД. - Сам факт передачи денег в данном случае не обязателен. Но я отмечу, что в уголовном праве есть такое понятие: эксцесс исполнителя. Это когда, например, сотрудник совершает какое-либо действие, не ставя в известность своего руководителя. Я думаю, что директор не ставил в известность Ксению Собчак. Мы же понимаем, что ей самой с ее доходами не нужно зарабатывать таким образом.

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