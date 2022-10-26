Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 октября 2022 11:59

Путин на учениях проверил готовность ядерной триады России

Путин наблюдал, как 26 октября 2022 на космодроме Плесецк прошли учения стратегических ядерных сил сдерживания России
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Фото: Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Фото: Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Наши Ракетные войска стратегического назначения отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Год назад на аналогичных стрельбах был еще Александр Лукашенко, но в этот раз российский лидер все контролировал один.

- Под вашим руководством (министра обороны Сергея Шойгу - Ред.) проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Начинайте, - стратегические учения начались с команды верховного главнокомандующего.

Как прошли учения стратегических ядерных сил России 26 октября 2022

Проверочные стрельбы провела вся наша ядерная триада:

1. С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная ракета «Ярс».

2. Из Баренцева моря полетела ракета «Синева».

3. Крылатые ракеты выпустили самолеты Ту-95МС.

Все цели на дальневосточном полигоне Кура успешно поражены.

«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Год назад еще проверяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Но в этот раз об их использовании не сообщили. Вероятно, в этом нет необходимости. Ракеты и так успешно применяются на Украине.

КАРТИНА ДНЯ