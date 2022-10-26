Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Фото: Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Наши Ракетные войска стратегического назначения отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Год назад на аналогичных стрельбах был еще Александр Лукашенко, но в этот раз российский лидер все контролировал один.
- Под вашим руководством (министра обороны Сергея Шойгу - Ред.) проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Начинайте, - стратегические учения начались с команды верховного главнокомандующего.
Проверочные стрельбы провела вся наша ядерная триада:
1. С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная ракета «Ярс».
2. Из Баренцева моря полетела ракета «Синева».
3. Крылатые ракеты выпустили самолеты Ту-95МС.
Все цели на дальневосточном полигоне Кура успешно поражены.
«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», - сообщили в пресс-службе Кремля.
Год назад еще проверяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Но в этот раз об их использовании не сообщили. Вероятно, в этом нет необходимости. Ракеты и так успешно применяются на Украине.