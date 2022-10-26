Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Фото: Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин наблюдал за проверкой наших стратегических сил из президентского ситуационного центра. Наши Ракетные войска стратегического назначения отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Год назад на аналогичных стрельбах был еще Александр Лукашенко, но в этот раз российский лидер все контролировал один.

- Под вашим руководством (министра обороны Сергея Шойгу - Ред.) проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Начинайте, - стратегические учения начались с команды верховного главнокомандующего.

Как прошли учения стратегических ядерных сил России 26 октября 2022

Проверочные стрельбы провела вся наша ядерная триада:

1. С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная ракета «Ярс».

2. Из Баренцева моря полетела ракета «Синева».

3. Крылатые ракеты выпустили самолеты Ту-95МС.

Все цели на дальневосточном полигоне Кура успешно поражены.

«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Год назад еще проверяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Но в этот раз об их использовании не сообщили. Вероятно, в этом нет необходимости. Ракеты и так успешно применяются на Украине.