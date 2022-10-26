Путин подтвердил готовность Киева использовать «грязную» бомбу

Российский лидер перечислил главные опасности современного мира Фото: REUTERS

Владимир Путин по видеосвязи выступил перед главами спецслужб стран СНГ. Российский лидер перечислил главные опасности современного мира. И вот, чего нам стоит опасаться, по мнению президента:

КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА

- Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств – от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций.

ТЕРАКТОВ

- Не гнушаются (западные страны – Ред.) даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей.

РЕВОЛЮЦИЙ

- Не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооружённые конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ

- Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжёлым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу.

ИГИЛ*

- Не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ*, «Аль-Каида»*, другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии.

НЕЗАКОННОГО ОРУЖИЯ

- Серьёзные вызовы формирует действующий на Украине чёрный рынок оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идёт не только о стрелковом оружии. Сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов.

В конце Путин призвал всех силовиков активнее обмениваться информацией, потому что только так реально можно противостоять всем угрозам.

В первую очередь нужно защищать важную транспортную и энергетическую инфраструктуру. Попытка диверсии на Курской АЭС и подрыв Крымского моста только подтверждают это.

*Запрещенные в России террористические организации