Главы спецслужб стран СНГ встретились в Москве

Руководители органов безопасности и спецслужб стран СНГ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции в Кремле. Фото Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Москве состоялось очередное, 51-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - СОРБ, Совет). В этот же день проведена встреча глав делегаций с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«В ходе заседания выработаны дополнительные меры по совместному противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных некоммерческих и международных организаций, использующих инструменты «мягкой силы» для дестабилизации общественно- политической обстановки на пространстве Содружества», - сообщили в ФСБ России.

На заседании участники обсудили направления научно-технического сотрудничества, сотрудничество по пресечению незаконного международного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сфере предварительного следствия и противодействия деструктивной деятельности иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций.

В ведомстве отметили, что членами Совета одобрена совместная оценка и прогноз развития угроз безопасности нашим странам в информационной сфере.

Руководитель Антитеррористического центра Содружества доложил об итогах проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ (2022 год, Российская Федерация) и представил на рассмотрение членам СОРБ план работы Центра на очередной год.