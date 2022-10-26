Более 60 % ранее осужденных не смогли устроить свою жизнь на свободе

Глава ведомства уделил особое внимание предупреждению правонарушений и назвал это направление ключевым в совместной деятельности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в совместном заседании коллегий МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний. Подробности встречи глав ведомств сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев в своем выступлении отметил, что «активно развивается противодействие IT-преступлениям в местах лишения свободы, решаются задачи по нейтрализации негативного влияния лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии».

«С момента принятия соответствующих дополнений в Уголовный кодекс в результате совместных мероприятий возбуждены уголовные дела в отношении 150 человек», – констатировал глава МВД России.

Министр подчеркнул, что между структурами ведомств налажено сотрудничество по линии розыска лиц: «При содействии подразделений ФСИН в минувшем году и в первом полугодии текущего задержано свыше 1300 скрывшихся преступников. В свою очередь, органами внутренних дел за этот период установлено почти семь тысяч лиц, розыск которых инициирован уголовно-исправительной системой».

Глава ведомства уделил особое внимание предупреждению правонарушений и назвал это направление ключевым в совместной деятельности, так как от улучшения его форм и методов во многом зависит состояние криминогенной обстановки: «За последние 10 лет число преступлений, совершенных ранее судимыми, уменьшилось на 20%, или почти на 90 тысяч. Тем не менее ежегодно они причастны к каждому третьему криминальному посягательству в стране».

Но профилактика – вопрос комплексный, зависящий от многих ее субъектов, в том числе местных органов власти. Тут важно, как приняли заключенного дома, помогли ему найти рабочее место, от социальной среды в которую он попал. Увы, но более половины бывших заключенных не могут устроить свою жизнь на свободе.

«В текущем году по ходатайствам исправительных учреждений поставлены под административный надзор более 60% освобожденных лиц. Это свыше 18 тысяч человек», – сказал Министр.

Глава МВД России положительно оценил роль уголовно-исполнительной системы в декриминализации миграционной сферы и напомнил: «Тысячи решений о депортации иностранцев принимаются территориальными органами МВД в связи с признанием нежелательности пребывания подразделениями ФСИН».