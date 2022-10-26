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Общество26 октября 2022 12:52

Более 60 % ранее осужденных не смогли устроить свою жизнь на свободе

18 тысяч судимых за разные преступления граждан России находятся под административным надзором полиции
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Глава ведомства уделил особое внимание предупреждению правонарушений и назвал это направление ключевым в совместной деятельности

Глава ведомства уделил особое внимание предупреждению правонарушений и назвал это направление ключевым в совместной деятельности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в совместном заседании коллегий МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний. Подробности встречи глав ведомств сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев в своем выступлении отметил, что «активно развивается противодействие IT-преступлениям в местах лишения свободы, решаются задачи по нейтрализации негативного влияния лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии».

«С момента принятия соответствующих дополнений в Уголовный кодекс в результате совместных мероприятий возбуждены уголовные дела в отношении 150 человек», – констатировал глава МВД России.

Министр подчеркнул, что между структурами ведомств налажено сотрудничество по линии розыска лиц: «При содействии подразделений ФСИН в минувшем году и в первом полугодии текущего задержано свыше 1300 скрывшихся преступников. В свою очередь, органами внутренних дел за этот период установлено почти семь тысяч лиц, розыск которых инициирован уголовно-исправительной системой».

Глава ведомства уделил особое внимание предупреждению правонарушений и назвал это направление ключевым в совместной деятельности, так как от улучшения его форм и методов во многом зависит состояние криминогенной обстановки: «За последние 10 лет число преступлений, совершенных ранее судимыми, уменьшилось на 20%, или почти на 90 тысяч. Тем не менее ежегодно они причастны к каждому третьему криминальному посягательству в стране».

Но профилактика – вопрос комплексный, зависящий от многих ее субъектов, в том числе местных органов власти. Тут важно, как приняли заключенного дома, помогли ему найти рабочее место, от социальной среды в которую он попал. Увы, но более половины бывших заключенных не могут устроить свою жизнь на свободе.

«В текущем году по ходатайствам исправительных учреждений поставлены под административный надзор более 60% освобожденных лиц. Это свыше 18 тысяч человек», – сказал Министр.

Глава МВД России положительно оценил роль уголовно-исполнительной системы в декриминализации миграционной сферы и напомнил: «Тысячи решений о депортации иностранцев принимаются территориальными органами МВД в связи с признанием нежелательности пребывания подразделениями ФСИН».

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