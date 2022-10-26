«Ждите 14 ноября»: Объявился путешественник во времени, который знает, что стрясется в мире дальше

В соцсетях набирает популярность анонимный Путешественник во времени, который пугает подписчиков апокалиптичными прогнозами Фото: Shutterstock

В соцсетях объявился путешественник во времени, который сыпет прогнозами о грядущих ужасах, ожидающих человечество. Метеориты, природные бедствия, изменение климата - арсенал пугалок у пользователя, скрывающегося под ником Time Voyager, велик.

Первый пост появился в аккаунте 28 июня.

«Я пришел из 2906 года. Инопланетяне прилетели на Землю. Пирамиды в Гизе не были построены древними египтянами, они - порождение дистантов. Скоро они вернутся, чтобы забрать то, что принадлежит им», - говорится в первом послании.

Свои посты в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) и TikTok он традиционно начинает со слов «Да, я настоящий путешественник во времени», а дальше выдает по паре посланий, снабдив их нагнетающей музыкой и псевдокосмическим видеорядом или съемками .

«Внимание! Да, я настоящий путешественник во времени, в Нидерландах нас ждут два важных события. 4 января 2023 года: будет найден бункер, хранящий тайны древних цивилизаций. 28 апреля 2023 года: на Амстердам упадет метеорит, который уничтожит большую часть города», - говорится в одном из посланий.

Сейчас у путешественника во времени более 300 тысяч подписчиков. Он утверждает, что из-за изменений климата Австралия может столкнуться с куда более строгими карантинами, чем во время пандемии коронавируса, а Антарктида вовсе может стать обитаемой.

Пока одни пользователи, затаив дыхание, ждут новых предсказаний, другие в открытую потешаются над путешественников.

«Если это правда, не изменят ли ваши прогнозы временную шкалу?», - задаются вопросом подписчики в соцсетях.

Но Time Voyager не сдается и запугивает сомневающихся новыми ужасами. Правда, при этом не вдаваясь в подробности.

«Каждый, кто считает, что я ненастоящий путешественник во времени, пусть запомнит эти даты: 14, 19 и 20 ноября. Надеюсь, что те события, которые случатся в эти дни, убедят вас в моей реальности, и мы сможем спасти человечество», - написал пользователь.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ...

Вот еще несколько предсказаний от путешественника во времени.

«25 декабря 2022 американское правительство раскроет тайну, что пирамиды были построены инопланетянами. Дистанты - вид враждебных инопланетян, которые пытаются командовать галактикой. Они ставят пирамиды на каждой планете, которую они захватывают, если на этой планете есть другая жизнь. Когда они вернуться на нашу планету, они начнут Первую космическую войну».

«8 октября. Сегодня тот самый день, когда свинья-зомби сбежала из лаборатории. Ее заразили специально, чтобы понять, что может произойти. В итоге зараженная свинья заразит несколько свиноферм. В 2024 году вирус мутирует и может заразить первого человека».

«Вот события, которые произойдут в Японии в ближайшие два года. 3 июня 2023: возле горы Фудзи будет найден новый вид птиц с размахом крыльев в 18 футов. 8 декабря 2023: из-за ЧП на атомной станции Tomas большая часть Японии станет непригодной для жизни».

«Отвечаю на вопросы. Будет ли Третья Мировая война? Да, официальное начало 12 мая 2023. Мы когда-нибудь узнаем об инопланетянах? Да, они уже на Земле, провоцируя различные плохие вещи»

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

В последнее время соцсети заполонили самопровозглашенные «путешественники во времени» всех мастей - одни якобы прибыли к нам из прошлого, другие - из будущего. Один из них испанец Хавьер, скрывающийся под ником Lone Survivor, утверждает, что прибыл из 2028 года - мира, где человечества больше не существует. Его подписчики, а таких набралось почти 7 млн человек, потребовали доказательств его утверждений. Хавьер показал видео с заброшенными казармами и спасательным вертолетом, только так и непонятно, был ли кто-то в этот момент внутри базы.

Он уверяет, что пытается переместиться в наши дни. В соцсетях он делится пустынными улицами Мадрида, Барселоны, Валенсии - пустыми торговыми центрами и магазинами, зоопарками. Правда, животные в зоосадах выглядят вполне сытыми и ухоженными, а в магазинах кругом горит свет и запустением не пахнет.