До Алешек и дальше

Утром 19 октября на Речном вокзале стали появляться первые желающие переправиться на левый берег Днепра. В основном это бюджетники - учителя, медики, работники коммунальной сферы. У многих с собой небольшие сумки и пакеты с вещами.
- Первый паром ушел в 7 утра и поплыл до Алешек. Там людей разместили в пункте временного размещения, где они зарегистрировались, и дальше отправились в Крым. Они могут поехать дальше, если хотят, - говорит волонтер Максим. - Люди, конечно, переживают, их можно понять - они уезжают из своих домов, но мы объясняем, что это все ради их безопасности. Поэтому они успокаиваются.
Паникой и не пахнет. Люди собраны и спокойны.
- Мы собрались на левый берег семьей, теперь ждем паром, - говорит житель Херсона Андрей Максимов. - Потом обязательно вернемся в город. Мы верим, что нас защитят, поэтому сильно не волнуемся.
- Нам обещают, что предоставят жилье и помогут с работой, обустройством на новом месте, - рассказывает Татьяна Иванова. - Поэтому мы думаем, что поедем дальше. Тут у нас остается квартира, но хочется спокойствия, не слышать бомбежек и взрывов, поэтому мы с мужем приняли такое решение.
На улицах города спокойно, открыты магазины и заправки.
- Я сначала провожаю маму и папу, уговорила их эвакуироваться. Это ненадолго. Так что скоро встретимся. Наши солдаты рядом, поэтому все будет хорошо, - говорит Надежда. - Дочь находится в детском лагере в Крыму. Пока остаюсь здесь и решаю, как лучше перевезти домашних любимцев - у меня две кошки и собака.
Многие мужчины отказываются от выезда и записываются в херсонский добровольческий батальон, чтобы защищать свою землю.
К призыву эвакуироваться прислушались и жители Снигиревского района, что находится в 50 километрах от Херсона. Пока они покидают правый берег Днепра самостоятельно, но планируется и их организованный выезд.
- Возможность покинуть район есть у всех желающих. Ситуация в Снигиревке на протяжении полутора месяцев остается стабильно тяжелой - ВСУ регулярно обстреливают территорию, - отметил глава муниципалитета Юрий Барбашов.
- Все мы верим, что это временно - на период боев, - резюмировал Сальдо. - Всем, кто будет выезжать, будет оказана финансовая поддержка. Работники бюджетных организаций будут продолжать получать заработную плату. Тем, кто выедет в другие регионы России, будет предоставлена возможность получить жилье.
Из Алешек спасатели, работающие здесь, распределяют прибывших, которые не хотят оставаться на левом берегу, по направлениям для дальнейшей поездки. Люди едут в основном в соседние южные регионы - Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Известно, что только в последней открыто 27 пунктов временно содержания. У многих в этих регионах есть родственники: остановятся у них.
- Я еду с мужем и 6-летней дочкой. Поедем в Краснодарский край, там у нас родственники. Побудем там, потом планируем вернуться домой, - говорит Олеся Иванова. - Нас сюда привезли на автобусах, все организовано, дали воды, есть, где отдохнуть.
В Краснодарском крае эвакуированных ждут гостиницы и санатории. Первых жителей Херсонской области здесь приняла гостеприимная Анапа. На курорт уже приехало несколько сотен человек. Всех разместили в отеле с удобствами.
В то же время Севастополь готов принять не менее 1 тысячи жителей Херсонщины. Город выделил автобусы для перевозки эвакуированных до мест размещения, которые уже подготовлены.
До Крыма херсонцы могут добраться через паромную переправу.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ребят - на отдых в детские лагеря
Дети из Херсонской области, приехавшие на отдых в лагеря Краснодарского края и Крыма, остаются в них. Более 500 ребят, например, находятся сейчас в лагере «Лучистый» в Евпатории. Они обеспечены питанием. Тем, кто не захватил с собой теплую одежду, дали все необходимое. Каждый день для детворы проводят кружки по интересам, мастер-классы. Есть даже уроки каллиграфии, а самых маленьких учат читать. Каникулы на Херсонщине продлили до 3 ноября.
КСТАТИ
Жители Херсонский области могут получить жилищный сертификат, если захотят остаться в любом российском регионе. По этому документу, переселенцы получат право на покупку квартиры или дома. Такое предложение внес на рассмотрение Госдумы вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Мы полностью за основу берем наш отработанный российский формат и все, что в нем предусмотрено, будем жителям Херсона предоставлять. При этом мы обеспечим бесплатную доставку в пункт временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру, - отметил Хуснуллин.
Жилищные сертификаты херсонцам выделят по средней в России цене за квадратный метр. Во втором полугодии 2022 года норматив стоимости составил 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Купить недвижимость можно в новостройке или на вторичном рынке. По социальным нормам одиноко проживающему человеку положено не менее 33 кв. м площади, семье из двух человек - не менее 42 кв. м, трех и более - по 18 кв. м на человека.
ЛЮДИ ГОВОРЯТ
- Когда Владимир Сальдо объявил о перемещении, мы сразу решили, что надо собирать чемоданы. Потому что украинцы будут стрелять, а они точно будут. Причем по мирному населению - им наплевать, что люди будут гибнуть. Поэтому мы собрались и приехали. Временно разместимся в Крыму, а когда ситуация нормализуется, вернемся - рассказывает одна из местных жительниц (на фото внизу).
- Уехать на время нужно как минимум для того, чтобы дать российским военным разобраться с украинскими боевиками. Чтобы бойцы не думали о том, как защитить население, а выполняли свой долг. О том, что Киев никого из мирных жалеть не будет, сомнений нет. Так что все только ради нашей безопасности, - говорит мужчина, уже много лет прикованный к инвалидной коляске. Ему добраться до переправы помогли волонтеры (на фото).