До Алешек и дальше

Самоорганизовались без паники

Утром 19 октября на Речном вокзале стали появляться первые желающие переправиться на левый берег Днепра. В основном это бюджетники - учителя, медики, работники коммунальной сферы. У многих с собой небольшие сумки и пакеты с вещами.

- Первый паром ушел в 7 утра и поплыл до Алешек. Там людей разместили в пункте временного размещения, где они зарегистрировались, и дальше отправились в Крым. Они могут поехать дальше, если хотят, - говорит волонтер Максим. - Люди, конечно, переживают, их можно понять - они уезжают из своих домов, но мы объясняем, что это все ради их безопасности. Поэтому они успокаиваются.

Паникой и не пахнет. Люди собраны и спокойны.

- Мы собрались на левый берег семьей, теперь ждем паром, - говорит житель Херсона Андрей Максимов. - Потом обязательно вернемся в город. Мы верим, что нас защитят, поэтому сильно не волнуемся.

- Нам обещают, что предоставят жилье и помогут с работой, обустройством на новом месте, - рассказывает Татьяна Иванова. - Поэтому мы думаем, что поедем дальше. Тут у нас остается квартира, но хочется спокойствия, не слышать бомбежек и взрывов, поэтому мы с мужем приняли такое решение.

На улицах города спокойно, открыты магазины и заправки.

- Я сначала провожаю маму и папу, уговорила их эвакуироваться. Это ненадолго. Так что скоро встретимся. Наши солдаты рядом, поэтому все будет хорошо, - говорит Надежда. - Дочь находится в детском лагере в Крыму. Пока остаюсь здесь и решаю, как лучше перевезти домашних любимцев - у меня две кошки и собака.

Многие мужчины отказываются от выезда и записываются в херсонский добровольческий батальон, чтобы защищать свою землю.

К призыву эвакуироваться прислушались и жители Снигиревского района, что находится в 50 километрах от Херсона. Пока они покидают правый берег Днепра самостоятельно, но планируется и их организованный выезд.

- Возможность покинуть район есть у всех желающих. Ситуация в Снигиревке на протяжении полутора месяцев остается стабильно тяжелой - ВСУ регулярно обстреливают территорию, - отметил глава муниципалитета Юрий Барбашов.

- Все мы верим, что это временно - на период боев, - резюмировал Сальдо. - Всем, кто будет выезжать, будет оказана финансовая поддержка. Работники бюджетных организаций будут продолжать получать заработную плату. Тем, кто выедет в другие регионы России, будет предоставлена возможность получить жилье.

Регионы ждут

Из Алешек спасатели, работающие здесь, распределяют прибывших, которые не хотят оставаться на левом берегу, по направлениям для дальнейшей поездки. Люди едут в основном в соседние южные регионы - Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область. Известно, что только в последней открыто 27 пунктов временно содержания. У многих в этих регионах есть родственники: остановятся у них.

- Я еду с мужем и 6-летней дочкой. Поедем в Краснодарский край, там у нас родственники. Побудем там, потом планируем вернуться домой, - говорит Олеся Иванова. - Нас сюда привезли на автобусах, все организовано, дали воды, есть, где отдохнуть.

В Краснодарском крае эвакуированных ждут гостиницы и санатории. Первых жителей Херсонской области здесь приняла гостеприимная Анапа. На курорт уже приехало несколько сотен человек. Всех разместили в отеле с удобствами.

В то же время Севастополь готов принять не менее 1 тысячи жителей Херсонщины. Город выделил автобусы для перевозки эвакуированных до мест размещения, которые уже подготовлены.

До Крыма херсонцы могут добраться через паромную переправу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ребят - на отдых в детские лагеря

Дети из Херсонской области, приехавшие на отдых в лагеря Краснодарского края и Крыма, остаются в них. Более 500 ребят, например, находятся сейчас в лагере «Лучистый» в Евпатории. Они обеспечены питанием. Тем, кто не захватил с собой теплую одежду, дали все необходимое. Каждый день для детворы проводят кружки по интересам, мастер-классы. Есть даже уроки каллиграфии, а самых маленьких учат читать. Каникулы на Херсонщине продлили до 3 ноября.

КСТАТИ

Жители Херсонский области могут получить жилищный сертификат, если захотят остаться в любом российском регионе. По этому документу, переселенцы получат право на покупку квартиры или дома. Такое предложение внес на рассмотрение Госдумы вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Мы полностью за основу берем наш отработанный российский формат и все, что в нем предусмотрено, будем жителям Херсона предоставлять. При этом мы обеспечим бесплатную доставку в пункт временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру, - отметил Хуснуллин.

Жилищные сертификаты херсонцам выделят по средней в России цене за квадратный метр. Во втором полугодии 2022 года норматив стоимости составил 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Купить недвижимость можно в новостройке или на вторичном рынке. По социальным нормам одиноко проживающему человеку положено не менее 33 кв. м площади, семье из двух человек - не менее 42 кв. м, трех и более - по 18 кв. м на человека.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

- Когда Владимир Сальдо объявил о перемещении, мы сразу решили, что надо собирать чемоданы. Потому что украинцы будут стрелять, а они точно будут. Причем по мирному населению - им наплевать, что люди будут гибнуть. Поэтому мы собрались и приехали. Временно разместимся в Крыму, а когда ситуация нормализуется, вернемся - рассказывает одна из местных жительниц (на фото внизу).

- Уехать на время нужно как минимум для того, чтобы дать российским военным разобраться с украинскими боевиками. Чтобы бойцы не думали о том, как защитить население, а выполняли свой долг. О том, что Киев никого из мирных жалеть не будет, сомнений нет. Так что все только ради нашей безопасности, - говорит мужчина, уже много лет прикованный к инвалидной коляске. Ему добраться до переправы помогли волонтеры (на фото).