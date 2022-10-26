СК России признал Тесака серийным убийцей

Националист Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Бабушкинском суде, 2018 г. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти).

- Установлено, что осенью 2003 года Марцинкевич с соучастниками, что входили в националистическую организацию под руководством Токмакова, с целью распространения ее идеологии совершили убийство двух человек на территории Смоленской области, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие также установило, что в декабре того же года обвиняемые совершили двойное убийство мигрантов в Сергиево-Посадском районе Московской области. После этого они разослали в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранным гражданам.

Но самой громкой стала акция расправы националистов над уроженцем Дагестана и неустановленным лицом в 2007 году на территории Мытищинского парка Национального парка «Лосиный остров».

Тогда Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов сняли убийство неизвестных им граждан на камеру. Видео этих казней они выложили в Интернет.

Марцинкевича через несколько лет выдали подельники, когда он отбывал в колонии наказание за другое преступление. Тесак сначала стал активно сотрудничать со следствием и даже дал признательные показания. Но когда узнал, что его выдал товарищ, а ему теперь будет грозить пожизненное наказание - покончил с собой.

Отметим, что прозвище Тесак оказалось отнюдь не игровым. Марцинкевич на допросе заявил следователю, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет и слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, что так часто толкали его к убийствам.