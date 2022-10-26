Кардиолог Фаина Лобжанидзе рассказала о привычках, которые убивают наше сердце

Автор книги «Достучаться до сердца» и практикующий врач объяснила, что нужно сделать, чтобы избежать инфаркта и инсульта

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Достучаться до сердца». Ее автор - популяризатор медицины и идей здорового образа жизни, практикующий врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе

- Я знаю, что вы вели очень популярный блог, он даже получил награду на конкурсе главного кардиологического института страны и был выбран как один из «лучших кардиологических блогов глазами пациентов». Причем аудитория была очень разнородная по возрасту - от 20 до 65 лет. Как вам удавалось находить с ними общий язык, доносить сложные медицинские вещи?

- Этот навык пришлось долго тренировать. Сначала пыталась объяснять сложные вещи своим пациентами, потом читателям блога. Основная загвоздка была в том, что в медицине много терминов и их трудно объяснить человеку без специального образования. Пытаясь донести свою мысль до аудитории, я неоднократно могла ее переписывать, чтобы было проще. Еще проще! Всегда учитывала обратную связь от читателей.

Еще в медицине есть такая позиция, когда доктор как строгий отец: говорит коротко, сухо, без подробностей; все его слушают и подчиняются указаниями. Он как бы НАД пациентом. Я же всегда старалась общаться без барьеров, наравне, используя современный разговорный язык, - мы ведь в социальной сети, а не на научной конференции.

Замечу еще, что «найти общий язык» - это не только про слова, это еще и про ценности, которые ты несешь. Когда ты совпадаешь с собеседником: у вас схожие взгляды на жизнь, опыт, отношение к происходящему, интересы. Пожалуй это ключевой фактор успешного взаимодействия с людьми любого возраста.

ТРИ КИТА НЕЗДОРОВЬЯ

- Статистка говорит, что сердечно-сосудистые заболевания - самая распространенная причина смерти во всем мире. И, увы, инфаркты-инсульты сейчас сильно молодеют. Человек в расцвете сил, ему еще нет 50, и вдруг внезапно инфаркт. Расскажите о главных факторах риска именно у молодых людей?

- На самом деле факторы риска у молодых такие же, как и у пожилых. Просто молодые активнее пользуются «благами» цивилизации, оттого и болезни цивилизации (гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, ожирение, хроническая болезнь легких) развиваются у них так рано. Виной тому ежедневные привычки - в развитии инфаркта и инсульта образ жизни играет ключевую роль. Иногда случается, правда очень редко, что ССЗ появляется в результате каких-то аномалий или случайностей, которые невозможно предсказать. Но в основном факторы риска все же общеизвестны:

1. Неправильное питание: калорийный фастфуд, в котором много энергии, но нет полезных для здоровья веществ; мало овощей и фруктов - это бич нашей страны; сладкие напитки; избыток соли.

2. Малоподвижный образ жизни: у нас любят самокаты, автомобили, лифты, а не ходьбу и тем более бег. Да, многие посещают спортзалы и регулярно тренируются, но акцент преимущественно на форму тела, красивые рельефы и изгибы. Для здоровья же и профилактики инфаркта и инсульта нужны кардионагрузки: ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, танцы, бадминтон.

3. Лишний вес и ожирение тоже являются факторами риска заболеваний сердца, приводя к раннему развитию атеросклероза и гипертонии. Вытекают из нерационального питания и сидячего образа жизни.

4. Курение. Любая форма курения вредна, а безопасной дозы никотина не существует. Вейпы, популярные среди молодых, далеко не так безобидны, как кажутся. Их использование плохо сказываются на здоровье - в составе есть никотин, который вызывает зависимость. Они рекламируются как способ избавления от никотиновой зависимости, но на самом деле в большом проценте случаев вейперы переходят на обычные сигареты.

Все эти факторы риска известны уже много десятков лет, вот только, к сожалению, с каждым новым годом этими базовыми вещами все больше и больше пренебрегают. Здоровье начинается с тарелки (обрати внимание на свою еду), а от болезни можно уйти (если регулярно ходить пешком).

СЕРДЦЕ БОЛИТ «МОЛЧА»

- Сердце в отличие от печени или почек может сигналить о том, что с ним что-то не в порядке. Расскажите самые важные симптомы, которые нельзя игнорировать.

- Я, наверное, вас удивлю и, может быть, даже расстрою. Сердце, как и печень, и почки, не особо «разговорчиво». Люди в большинстве ждут каких-то ярких симптомов, чтобы обратиться к врачу, но их либо нет, либо трудно определить, что это сердце. Болезнь сердца может проявляться дискомфортом, болью в левой половине грудной клетки или прямо посередине, иногда в проекции желудка. Ощущения обычно диффузные, это не локальная боль в одной точке. Пациенты обычно описывают свое состояние, как «что-то давит на грудь», «как будто груз положили», «жжет, печет». Важным критерием является то, что боль связана с физической нагрузкой или эмоциональным напряжением: возникает в процессе, на пике активности, и после остановки проходит в течение пары минут. Не всегда проблема с сердцем может проявляться болью. Иногда единственный симптом - это одышка. Если боль и одышка возникли впервые, связаны с нагрузкой, то следует обратиться к врачу, не ожидая, пока станет совсем невмоготу. Особенно это касается людей с факторами риска: мужчины старше 40 лет, женщины старше 50 лет, курящие, с лишним весом, с повышенным давлением, с сахарным диабетом и если в семье у близких родственников был инфаркт миокарда.

В ХХI веке только острые воспалительные заболевания имеют выраженные симптомы. Современные болезни сердца зачастую их лишены. Именно поэтому важно обследоваться планово, не дожидаясь сердечно-сосудистой катастрофы.

- Не жалели никогда, что выбрали профессию кардиолога? Ведь так часто происходят несправедливые на первый взгляд случаи смерти...

- Вы правы: я слишком часто видела, как умирали люди. Не предполагала, что будет так, когда выбирала специальность, но все это подтверждает печальную мировую статистику: основная причина смерти - это сердечно-сосудистые заболевания. Не онкология, которую все боятся, и даже не травмы. Моя задача как врача эту статистику изменить всеми доступными способами. И я стараюсь. Каждый пациент, которого удалось спасти, которого удалось убедить в ценности здоровья и важности лечения, - это большая маленькая победа. Радость от нее ни с чем не сравнима! Нет, я не жалею о выборе, как бы сложно временами ни было!