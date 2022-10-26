Детский омбудсмен Мария Львова-Белова: 350 сирот из Донбасса устроены в приемные семьи

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

За минувший год в аппарат детского омбудсмена поступило почти 12 тысяч обращений. Большинство из них касается опеки, в том числе над детьми из Донбасса. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в среду. Львова-Белова уже год занимает должность детского омбудсмена.

Подводя итоги своей работы на этом посту, Мария Львова-Белова отметила, что работа с обращениями граждан - одна из главных задач аппарата детского омбудсмена.

- На первом месте - вопросы опеки и попечительства, но не буду лукавить, большой блок - это как раз те обращения, которые нам отправляли люди, желающие принять детей Донбасса, - отметила Львова-Белова.

По ее словам, почти 350 детей-сирот из Донбасса уже устроены в приемные семьи в 16 регионах России. Аппарат детского омбудсмена занимается этими вопросами вместе с губернаторами. Львова-Белова отметила, что речь идет об устройстве в семьи детей, которых невозможно было «обустроить на территориях».

– Это большие семейные группы, в которых еще есть дети с инвалидностью, - пояснила омбудсмен.

На втором месте, по ее словам, идут обращения, касающиеся соблюдения прав детей. Это в том числе жалобы на правонарушения в отношении несовершеннолетних, розыск и вопросы безопасности.

На третьем месте по числу обращений в аппарат детского омбудсмена - вопросы образования, в том числе связанные с наличием мест в детсадах и школах.

Львова-Белова также отметила, что к ней приходит много обращений, связанных с предоставлением отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.

Как рассказала омбудсмен, директива Генштаба ВС РФ об освобождении от частичной мобилизации многодетных отцов уже выполняется, многие вернулись из пунктов мобилизации к своим семьям. При этом омбудсмен заметила, что работа над законопроектом на тему отсрочки для многодетных отцов потребует времени. По ее словам, внесение законодательных изменений об освобождении от мобилизации многодетных отцов «может негативно сказаться на мобилизационном ресурсе в случае возникновения серьезной опасности для страны».

- Здесь, конечно, должен быть здравый смысл. И я рада, что мы были в основном услышаны Генеральным штабом, сейчас во время частичной мобилизации эти отцы отсрочку получили, - заявила Львова-Белова.

Она также рассказала, что аппарат детского омбудсмена в ручном режиме работает с семьями пострадавших и погибших военнослужащих. Она уточнила, что в регионах разрабатывают отдельные меры поддержки семей пострадавших и погибших военнослужащих. Работают некоммерческие организации, ОНФ, «Единая Россия».

- Мы со своей стороны в рамках гуманитарного штаба берем на контроль семьи. Это всегда индивидуальная работа», - сказала Львова-Белова.

Омбудсмен отметила, что важно, помимо вопросов жилья и материального обеспечения, помочь с трудоустройством, с образованием детей.

Омбудсмен призналась, что не по всем поступающим в ее аппарат обращениям удается принимать положительные решения.

- Есть очень громкие, резонансные дела, они, как правило, связаны с опекой и попечительством, их я беру в работу лично, стараемся обязательно отработать их со всеми ведомствами, - рассказала Львова-Белова.

Омбудсмен также сообщила, что в новых регионах России будет проведен аудит всех детских учреждений. Речь в том числе идет о больницах и образовательных организациях. Как пояснила Львова-Белова, раньше аппарат детского омбудсмена занимался экстренной помощью детям Донбасса, пытаясь обеспечить их всем необходимым. Теперь же состояние детских учреждений должно быть оценено более пристально.

- Сейчас мы формируем команду, которая поедет на территории, проведет аудит, мониторинг действующей детской системы, всех учреждений, которые там находятся, - сообщила детский омбудсмен.

Она также рассказала, что в новых регионах будут созданы команды уполномоченных по правам ребенка (детский омбудсмен есть в каждом регионе России).

- Сейчас важно обеспечить детей на наших территориях всем необходимым. Это одна из самых главных задач, - сказала Львова-Белова. Она также обратила внимание, что важно работать и с психологическим состоянием детей, которые находятся в зоне боевых действий.

Как отметила Львова-Белова, «нужно синхронизировать то, что есть в области защиты детей в России и в присоединившихся к ней четырех новых регионах».

- Очень важно сохранить все то хорошее, что уже там есть. И мы видим, что такие интересные практики имеются. Например, детские дома семейного типа, когда семья берет большое количество ребятишек и потом занимается воспитанием, - отметила омбудсмен.

Она также признала, что есть проблема с безнадзорными детьми в Запорожской и Херсонской областях. При этом, отвечая на вопросы журналистов, омбудсмен не стала называть конкретное число детей, которые были ранены или погибли в результате действий украинских военных. Она отметила, что эти данные все время меняются.

По ее словам, с детьми, приехавшими с территории, которая раннее была подконтрольна Украине, ведется работа.

- Мы видим, что происходит с сознанием этих детей, мы, конечно, нацелены на работу, да долгую, да трудную, но уверены, что она точно принесет результат, - сказала Львова-Белова.

При этом Львова-Белова осудила журналиста Антона Красовского, призвавшего убивать украинских детей, которым не нравится Россия.

- Мне кажется, что каждый здравомыслящий человек понимает, что это недопустимое высказывание, что мы ни при каких обстоятельствах так выражаться не можем. Я не знаю, что подвергло Антона, что способствовало тому, что он так сказал, но, естественно, я не разделяю и не поддерживаю эти высказывания. Конечно, это расстраивает, но в целом мнение одного конкретного человека на общее дело не влияет, - сказала Львова-Белова.

Говоря о своих задачах на посту детского омбудсмена, Львова-Белова сказала, что один из приоритетов - сделать так, чтобы у каждого ребенка была семья.

- Важно сохранить кровную семью или обеспечить поиск приемной, - отметила омбудсмен.

Для семей, где есть ребенок-инвалид, омбудсмен намерена добиваться лучшего материального обеспечения. Еще одним из приоритетных направлений своей работы она назвала обеспечение безопасности детей.

- Чтобы безопасность была везде: и на улице, и в интернете, - сказала Львова-Белова.

Она также рассказала, что сейчас в 17 регионах страны ведется работа по созданию центров для несовершеннолетних по программе «Подростки России». Центры откроются к концу году.

- Это место, куда дети могут прийти, отдохнуть, получить услуги психолога, при необходимости подключаем другие службы, профориентационный блок, квалифицированный совет и просто качественный досуг, - рассказала омбудсмен.

На данный момент подобные центры уже работают в трех регионах страны: в Пензе, Новосибирске и Дагестане.