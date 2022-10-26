В Тульской области семьям мобилизованных выплатят по 10 тысяч на каждого ребенка

В Тульской области начался прием заявлений на дополнительные меры поддержки семей участников СВО. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Тульской области с сегодняшнего дня семьи мобилизованных могут подать заявление на дополнительные меры поддержки. В регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина для родственников участников СВО ввели большой пакет социальных льгот. Кроме единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, которую получают все отправляющиеся в зону боевых действий туляки, семьям бойцов также перечислят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такую единовременную выплату получат все дети военнослужащих в возрасте до 18 лет, а также студенты-очники не старше 23 лет.

Кроме того, семьям мобилизованных предоставляется право на льготный проездной билет в общественном транспорте, компенсация взносов на капитальный ремонт (из бюджета возместят 50% затрат) и, при необходимости, субсидия на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей. Детей военнослужащих будут в приоритетном порядке оформлять в детские сады. При этом родители будут полностью освобождены от платы за посещение детсада. Кроме того, дети участников СВО смогут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

Областные власти позаботились о том, чтобы оформление льгот для семей мобилизованных прошло максимально быстро и без лишних усилий. Подать заявление на получение мер поддержки можно через портал «Госуслуги71», Управление социальной защиты населения Тульской области или в МФЦ. В офисах «Мой семейный центр» и МФЦ родные бойцов смогут воспользоваться компьютерами, а специалисты помогут им правильно оформить заявление. Каждый заявитель получит специальный QR-код, по которому можно будет получить бесплатные билеты в театр или на футбол.

По поручению губернатора Алексея Дюмина для родственников участников СВО в регионе ввели большой пакет социальных льгот. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В МФЦ семьям военнослужащих также выдадут социальную карту «Zабота». По ней мобилизованные и члены их семей смогут получать скидки на товары и услуги. К акции уже присоединилось 358 организаций-партнеров из всех районов Тульской области. В списке предприятий, предоставляющих скидки родственникам участников СВО, - продуктовые и промтоварные магазины, аптеки, парикмахерские, кафе, химчистки. Количество участников акции в дальнейшем будет расширяться. Владельцы карт также смогут бесплатно посещать государственные спортивные учреждения.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой, регион продолжает перечислять мобилизованным выплаты в 100 тысяч рублей.

«В настоящий момент военные комиссариаты формируют реестры военнослужащих, направляемых на выплату единовременного денежного довольствия. После передачи итогового списка в соцзащиту денежные средства будут переведены в течение 5 рабочих дней. Выплаты получит каждый мобилизованный, доброволец и контрактник», - сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

По поручению губернатора Алексея Дюмина представители региона выезжают в военные части, где проходят подготовку мобилизованные туляки, и на месте проверяют условия службы и быта бойцов. Военнослужащим рассказывают об их правах и дополнительных льготах для них и членов их семей, в том числе о возможности взять кредитные каникулы. Представители регионального правительства из первых уст узнают о проблемах, с которыми сталкиваются мобилизованные, и помогают в их решении.