«Единая Россия» консолидировано поддержала проект бюджета на 2023-2025 годы в первом чтении

Проект федерального бюджет на 2023-2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые он дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на собрании фракции «Единой России» перед пленарным заседанием в Госдуме.

ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНО

Социальные обязательства государства перед гражданами на ближайшую трёхлетку – обеспечены. Запланированы средства на индексацию текущих пособий и появление новых. Увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Маткапитал на первого ребёнка составит 589 тысяч рублей.

Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию – размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума - до 14275 рублей. МРОТ повысится до 16,2 тысяч рублей. Это приведёт к увеличению зарплаты 3,5 миллионов работников бюджетной сферы.

Предусмотрены средства на обеспечение технологической независимости страны, безопасности государства и развития новых территорий России.

«Мы также говорим о развитии инфраструктуры, начинаем новые программы, такие как реформирование ЖКХ, замена старых коммуникаций, котельных. Замена дорожной инфраструктуры в рамках пятилетнего плана. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий – 480 миллиардов рублей только на следующий год. Оборонная безопасность – деньги заложены на предстоящую трёхлетку. Здесь и денежное довольствие, и обмундирование. Развитие новых территорий – предусмотрены ресурсы, чтобы исполнить социальные гарантии жителям. Деньги есть», - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», по некоторым направлениям народной программы «Единой России» удалось не только сохранить, но даже увеличить финансирование в бюджете.

«Например, в следующем году по партийному проекту «Формирование комфортной городской среды» финансирование вырастет до 56 миллиардов рублей — почти на 6 миллиардов. Более чем на 4 миллиарда увеличится финансирование горячего питания школьников», — сказал Андрей Турчак.

Также, по его словам, предусмотрены необходимые средства на обеспечение социальных стандартов и восстановление инфраструктуры в четырёх новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Наша задача сделать всё, чтобы продолжением финансовых строчек стали новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы, комфортное жилье. Чтобы у людей была возможность максимально быстро вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Он отметил, что с голосованием в первом чтении работа «Единой России» над федеральным бюджетом не заканчивается. Постановлением Госдумы ко второму чтению партия предлагает предусмотреть ряд поправок.

ФОКУС НА ЗАНЯТОСТЬ

Первый блок поправок касается развития села и поддержки агропромышленного комплекса. «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 8 миллиардов рублей. Это позволит уже в следующем году обеспечить почти 31 тысячу человек центральным газоснабжением, 65 тысяч – центральным водоснабжением, 32 тысячи – охватить ФАПами, более 110 тысяч – инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом.

«На 1 миллиард рублей – с 2 до 3 миллиардов – мы предлагаем увеличить субсидии на проведение мелиорации сельхозземель. Еще на 1 миллиард – увеличится грантовая поддержка научно-технических проектов в АПК. И на 1,5 миллиарда рублей вырастает субсидия на поставку аграриям техники на условиях льготного лизинга. Это окажет дополнительную поддержку 4,5 тысячам сельхозпроизводителей. Отдельно хочу выделить предложение об увеличении финансирования более чем на 8 миллиардов – на устранение цифрового неравенства в регионах, прежде всего, жителей села», - сказал Андрей Турчак.

Следующий блок поправок «Единой России» ко второму чтению бюджета касается поддержки занятости населения.

«Другой поправкой мы на 1,5 миллиарда рублей увеличиваем организацию профобучения и дополнительного профобразования граждан. Оно охватит в будущем году почти 42 тысячи человек. 2,7 миллиарда – дополнительно направим на модернизацию центров занятости. Программа охватит 17 регионов и позволит существенно повысить качеству услуг по поиску работы. Особое внимание планируем уделить занятости молодёжи. 450 миллионов рублей нашей поправкой будет направлено на программу развития молодёжного предпринимательства. Ещё 250 миллионов – на финансирование обучения участников студотрядов рабочим специальностям», - сообщил секретарь Генсовета.

Также «Единая Россия» предлагает на 7,5 миллиардов рублей увеличить финансирование поддержки граждан с помощью соцконтракта. Это поможет поддержать 400 тысяч граждан, которые смогут получить средства на прохождение обучения, открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства.

«БЮДЖЕТ СБАЛАНСИРОВАН»

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает ко второму чтению бюджета сохранить поддержку отдельных волонтёрских, благотворительных организаций, организаций ветеранов и инвалидов на уровне этого года – 1,7 миллиардов рублей.

«Бюджет сбалансирован. Мы провели большую работу с федеральными органами исполнительной власти, с Правительством, Министерством финансов. Отдельный блок – это социальные обязательства, они проиндексированы. Все что касается инфраструктурного развития наших регионов – предусмотрено. Самое главное – расходы на новые территории РФ, Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Доведение всех социальных, инфраструктурных стандартов до стандартов регионов РФ в бюджете на плановую трёхлетку предусмотрено», - заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, накануне состоялось заседание программной комиссии «Единой России» с участием Председателя партии Дмитрия Медведева. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы. На нём оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было получить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.