«Щелкунчик» спровоцировал ночные драки у дверей Большого театра

Желающие приобрести билет на "Щелкунчик" фотографируют бумажные браслеты в очереди. Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый год в конце октября Большой театр устраивает квест для зрителей – «попробуй купи билет на «Щелкунчика». И тысячи людей ежегодно включаются в эту игру, даже понимая очевидное: на всех билетов не хватит. Про тысячи людей – это не преувеличение. 890 мест в зрительном зале Исторической сцены умножаем на 17 спектаклей (их показывают с 24 декабря по 7 января, иногда по два представления в день) и вот уже больше 15 000 человек. Это те счастливые, кому повезло. А сколько осталось за дверью. И так каждый год.

«Щелкунчик» это не только про балет. В этом спектакле гениально все: и сказка Гофмана, и музыка Петра Ильича Чайковского. И работа дирижера-постановщика Геннадия Рождественского (постановка-то старая – 1966 год). И декорации, музейного уровня, Симона Вирсаладзе. И, конечно, хореография и либретто Юрия Григоровича с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа. И, наконец, это Большой театр. Все вместе родило представление, которое желают увидеть десятки тысяч не только балетоманов. Для кругозора, для впечатления, это как сходить в Пушкинский музей или хотя бы раз посетить консерваторию. «Щелкунчик» в Большом - самый популярный российский балет. Это культурное явление.

И вот на днях Большой театр сообщил: «Открыта продажа билетов на показы 24, 25 и 29 декабря». С подробной инструкцией. В первые дни предварительной продажи билеты продаются исключительно в кассах театра (рядом со станцией метро «Театральная») и только тем, кто лично собрался посетить спектакль. Допускается одновременная покупка билетов для несовершеннолетних детей покупателя и одного билета для сопровождающего лица (строго на места рядом). Все билеты именные и продаются по паспорту. Это во-первых. А во-вторых, очередь в кассу формируется с помощью номерных браслетов, которые будут выдаваться после ноля часов (!) в день начала продажи билетов до открытия касс, но не более 400 штук в день.

Очередь в кассу Большого театра за билетами на балет "Щелкунчик". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшие выходные в полночь на Театральной площади собралась огромная очередь - за браслетами, чтобы на следующий день отстоять еще одну очередь - за билетами.

Как это было, в Сети есть немало видеороликов с броскими заголовкам: «Драка интеллигенции в очереди за билетами на новогодний «Щелкунчик». «Московская интеллигенция сметала и рушила заграждения на пути в театральные кассы».

Кому-то повезло вырвать в борьбе браслет, но сотни остались ни с чем. «Охрана выносит мешок браслетов и, как собакам бросают кости, они нам швыряют эти браслеты. Кто ловчее, тот поймает», - рассказывали очевидцы. Шустрики тут же торгуют браслетами по 10 тысяч за штуку. Утром предстоит еще простоять несколько часов в очереди в кассы. И рядом, проклиная театр, будут толкаться другие страждущие, которые пришли без браслетов. «Мы купили билеты, но отстояли два дня (!) очередей: сначала за браслетом потом за билетом», - потом напишут в соцсетях счастливчики. И это Россия. ХХI век. Главный театр станы.

Но и это еще не все. Билеты по браслетам – первая часть Марлезонского балета. Вторая началась, когда браслеты закончились и остатки билетов выбросили на сайт…

Сайт перестал работать за несколько часов до старта продаж. Он «лег», даже не приподнявшись. Большой театр проинформировал: это связано с большим количеством обращений. То ли ошибки соединения, то ли VPN виноват и еще «была атака ботов». Но «наши технические специалисты работают над решением этой проблемы. Приносим свои извинения».

Когда наконец сайт отвис, и были ликвидированы «неполадки», билетов и след простыл. А спекулянты у дверей Большого всегда на месте. Барыги перепродают билеты втридорога. И даже в 10 раз дороже официальной цены.

Публика негодует: каждый год одно и то же… Кто-то три года не может купить билеты на «Щелкунчика». «Я выросла без «Щелкунчика» в Большом (мне 58 лет) и сын (17 лет), скорее всего, никогда не увидит», - пишет печальная женщина в соцсетях театра. И справедливо спрашивает: почему такое происходит из года в год? Неужели невозможно найти грамотных сисадминов? Неужели в самом знаменитом театре России невозможно наладить сайт?

«Сайт нормально не будет работать. Пока быдляк (как посмеиваясь, говорят кассиры) стоит за браслетами, идёт перераспределение билетов между «своими», иначе бы театр давно решил эту проблему, - пишут самые догадливые в комментариях. - Программисты театра не могут подключить электронную очередь, чтобы не ложился сайт? Не верим».

Продажа билетов на «Щелкунчика» действительно похожа на циничный и злой эксперимент над нашим терпением.

Лично у меня давно возникает вопрос: почему не показывать этот балет не только в новогодние праздники. Раз такой ажиотажный спрос. Пускай даже за 10 дней праздников «Щелкунчик» выбирает свою годовую квоту на количество представлений. Но если публика хочет сказку, почему не поставить в афишу еще один блок спектаклей? Хотя, думаю, не спасет: будет такая же давка за билетами, ажиотаж и спекуляция. Таков волшебный мир искусства.

Однажды я была на «Щелкучике» в исполнении артистов молодежного театра из Америки. Под музыку Чайковского они танцевали хип-хоп. И это тоже было впечатляюще. Не балет, конечно. Но тоже волшебно.

Вот, кстати, на этой неделе после восьмилетнего перерыва Большой вновь принимает театр-тезку – Большой театр Беларуси, который представит московскому зрителю в том числе… новую постановку «Щелкунчика». Билетов уже нет…