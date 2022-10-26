Андрей Чибис: «Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (слева): Новая инфраструктура создает прочную основу для высоких темпов цифрового развития региона. Фото: gov-murman.ru

Инфраструктурный проект воплощен компанией «Ростелеком» в ходе реализации соглашения с Правительством региона.

– Год назад мы заключили соглашение. В кратчайшие сроки ЦОД был построен. Первый заказчик – правительство. Сегодня здесь хранятся и анализируются данные систем безопасности, которые работают в Мурманской области. Это развернутая система видеонаблюдения во дворах, на объектах. В ближайшее время в систему будут включены общегородские камеры, и она позволит замечать опасные предметы и ситуации, находить правонарушителей. ЦОД поможет улучшить безопасность наших людей уже сегодня, – заявил Андрей Чибис.

Глава области подчеркнул, что новая инфраструктура создает прочную основу для высоких темпов цифрового развития Мурманской области.

– Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны. Повышается инвестиционная привлекательность региона: потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур, – сказал Андрей Чибис.

Фото: gov-murman.ru

Александр Логинов, директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» пояснил, что клиентами арктического ЦОД станут органы власти региона и бизнес. Для размещения своего оборудования заказчики имеют возможность аренды целой стойки или места в ней. Также клиенты центра могут пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, актуальными цифровыми сервисами и облачными услугами.

«В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объем используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость размещения информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данных. Построенный объект соответствует всем высоким стандартам качества и надежности, мы гарантируем их как безусловный лидер рынка услуг дата-центров в России», – добавил Александр Логинов.

В центре обработки данных цифровые мощности сосредоточены в едином пространстве. Это способствует централизации и оптимизации затрат на содержание и обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а также повышает надежность ее работы. В новом дата-центре уже заработали серверы, где сосредоточены данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Фото: gov-murman.ru

Арктический ЦОД «Ростелекома» оснащен современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа, а также дизель-генераторной установкой на случай отключения централизованного электро-энергоснабжения.

Емкость регионального дата-центра составляет 20 стоек. В случае роста потребностей проектом предусмотрено оперативное расширение мощностей центра обработки данных.