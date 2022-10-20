Режим работ - круглосуточный

Проскочить через речку

Строители из Московской области хорошо отработали в Новоазовском районе. Их усилиями здесь отремонтированы дома, дороги, котельные и т. п.

В частности, окончен ремонт разрушенного украинскими боевиками моста в окрестностях села Камышеватое. Теперь трасса М14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск стала комфортнее для водителей.

Жительница Донецка Наталья Боровая.

- Езжу в Новоазовск и дальше на Ростов часто. Замучилась я этот мост объезжать! Все боялась ночью знак объезда проскочить и в речку с автомобилем свалиться. Спасибо москвичам, ликвидировали эту пропасть на дороге, - рассказала жительница Донецка Наталья Боровая.

По словам первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко, восстановление переправы обеспечило бесперебойное транспортное сообщение не только с населенными пунктами юга республики, но и выход на административную границу республики.

Кроме того, подмосковные строители установили временную мостовую переправу через реку Кальмиус в селе Павлополь Волновахского района. Мост здесь также был взорван вооруженными формированиями Украины. Со временем на этом месте будет построен новый капитальный мост.

В работе сейчас 47 различных объектов, требующих восстановления, - шесть мостов, шесть многоквартирных домов, дороги на 14 направлениях и прочее. В Донецке запланировано восстановление крайне важного для города моста через реку Кальмиус на проспекте Ильича. Построенный еще в советское время, он давно ждет капитального ремонта.

Эх, дороги

К настоящему времени в ДНР силами строителей из других российских регионов отремонтировано свыше 550 тыс. квадратных метров муниципальных дорог.

- В дорожных работах принимают участие подрядные организации из Московской, Свердловской, Нижегородской, Ленинградской, Амурской, Кемеровской, Самарской и других областей РФ, - рассказали в министерстве транспорта ДНР.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы восстановления дорог в Волновахе и Волновахском районе.

- В целом могу сказать, что шефствующие над Волновахой Челябинск и Ямал работы ведут очень активно, дороги строятся, дома ремонтируются, - заявил Хуснуллин.

Быстрыми темпами идет восстановление автодороги Славянск - Донецк - Мариуполь на участке от Мариуполя до столицы ДНР.