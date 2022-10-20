Специалисты «Горсвета» украшают город.

Хорошо освещенные улицы - залог безопасности жителей любого города. Дорога домой под светом яркого фонаря или же короткие перебежки по темным переулкам - разницу в ощущениях почувствовать легко. Для того чтобы разгонять сумрак рядом с домами жителей Запорожской области, ежедневно трудятся бригады электриков. Специалисты МУП «Горсвет» самостоятельно мониторят состояние всех объектов освещения в крупных городах и каждый день реагируют на заявки, которые оставляют местные жители на горячих линиях администраций или по телефонам самого предприятия. На место выезжают незамедлительно: к тому же благодаря помощи регионов-шефов предприятие обеспечено всеми необходимыми для работы материалами. Так, коллеги из Севастополя обеспечили МУП «Горсвет - Мелитополь» лампами и кабелем. Это помогает каждый день возвращать свет в разные районы города. Только за последние пару недель уличное освещение по обращениям жителей было восстановлено на улицах Новая, Беляева, в Волынском переулке, на части улиц Южная и Каспийская. Также коммунальщики починили светофор, который находится на переходе около школы № 25.

Активная работа идет и в Бердянске. Местная администрация рассказала, что бюджет города был фактически украден предыдущей властью, поэтому использовать деньги на пользу города возможности нет. Но значительная помощь оказывается федеральным правительством России, а также шефами из Твери. Благодаря им были приобретены необходимые материалы, комплектующие для бесперебойной работы наружного освещения Бердянска. Только за последний месяц в городе было заменено более 160 ламп уличного освещения, восстановлено 40 единиц осветительной арматуры. Все работы выполнило коммунальное предприятие «Горсвет».

Местные жители радуются, что вечером начали работать фонари.

Еще одно важнейшее для города событие - завершение восстановительных работ на подстанции «Макорты». Здесь уже включены в работу два трансформатора, завершается ремонт третьего мощностью 63 кВА. Введение его в эксплуатацию позволит обеспечить городу существенный запас прочности энергоснабжения и стабильную работу электросетей в зимний период. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца октября.

Работы идут и в других населенных пунктах Запорожской области - здесь постоянно восстанавливают поврежденную инфраструктуру, ликвидируя последствия ударов со стороны ВСУ. Специалисты действуют уверенно и быстро, чтобы регион оставался на стороне света. И знают, что Россия в этом поможет во всех смыслах.

Полезные телефоны

Телефон горячей линии администрации Мелитополя +7-990-041-49-05 (пн. - пт., 9.00 - 16.00) - чат-бот в Телеграме.

КП «Горсвет» в Бердянске +7-990-045-04-89.

Дежурный телефон администрации в Энергодаре +7-990-044-59-63.