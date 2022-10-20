Трассу от Мелитополя до Бердянска построят до конца ноября

В Запорожской области продолжаются восстановительные работы, в том числе приводят в порядок дороги. Одной из важных магистралей, которую принялись обновлять, стала трасса М18 Мелитополь - Бердянск. Для ее строительства специально возвели три мобильных асфальтобетонных завода (на фото).

- Установки, размещенные в Мелитополе и Бердянске, позволяют ежедневно производить и отгружать 5000 тонн асфальтобетонной смеси, которая используется для устройства нижнего слоя дороги. Восстановление дорожной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач нашей работы, - отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

За счет мобильности заводов их легко можно будет переместить при устройстве других участков дорог.

- Дорога от Мелитополя до Бердянска - 128 километров. Она не ремонтировалась больше 20 лет, в редких случаях делали здесь ямочный ремонт. На трассе была высокая аварийность, хотя трафик был небольшой. Сейчас дорога готова на 60%. Завершить работы планируется в ноябре. Дорожники идут по графику, надеемся, что откроют дорогу в срок, - сообщил глава Мелитопольского района Андрей Сигута.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Трасса М18 Мелитополь - Бердянск - 128 км.

Каждый день дорогу строят от 80 до 100 специалистов.

На участке работает 50 - 60 единиц дорожно-строительной техники.

Ежедневно укатывается 1500 тонн асфальта.

Новое покрытие прослужит около 15 лет.