На своей земле наши стоят твердо.

«Скорейшее возвращение Херсона» - такую цель высшее руководство нынешнего режима в Киеве декларировало еще в начале июля 2022-го. В августе, на праздновании Дня независимости самостийной, из украинской столицы доносились заявления о том, что до взятия силами ВСУ главного в советском прошлом центра судостроения на Днепре - считаные дни, если не часы.

ХРОНИКА ПРИСТУПОВ

На дворе - середина октября, Херсон и ныне там. Под защитой союзных сил, да к тому же после референдума и соответствующих правовых актов двух палат российского парламента и президента - и в российской юрисдикции.

28 и 29 августа при первой массированной попытке контрнаступления под Херсоном, которая, по данным Минобороны РФ, была проведена по прямому приказу шестого президента незалежной, украинские формирования потеряли более полутысячи бойцов. Они активно, но не слишком эффективно использовали в атакующих действиях полученные из стран Запада вооружения.

В ходе боев, которые шли по трем направлениям в Херсонской и Николаевской областях, по информации оборонного ведомства РФ, было нивелировано 26 украинских танков и 23 БМП, 9 других бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25 ВВС Украины. Общие потери противника превысили 560 человек.

16 сентября по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, расположенным в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области, а также по позициям 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины, окопавшихся под поселком Безыменным в Херсонской области, российские силы нанесли удары высокоточным оружием. Потери врага составили около полутора рот убитыми и ранеными. Зафиксировано уничтожение 5 танков. Выведено из строя еще 14 единиц военной техники ВСУ. Таким стал «дополнительный» ответ на попытки наступления противника в районе села Правдино. Там 9 танков и 16 БМП и от двух до трех рот пехоты 28-й механизированной бригады пытались идти в наступление. Однако за несколько часов были перемолоты в труху. Попытка прорыва стоила украинцам семи танков, чертовой дюжины сожженных БМП и более чем 120 убитых.

В начале октября, после референдума о воссоединении с Россией, в северной части Херсонской области ВСУ начали очередное контрнаступление. Украинские подразделения при серьезной артиллерийской и ракетной поддержке сумели занять несколько населенных пунктов в так называемой серой зоне. Но, вновь понеся серьезные потери, были остановлены и «приведены в чувство», попадая в «огненные мешки».

9 октября заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что развить наступление на Херсонском направлении противнику не удалось.

11 октября ударами российских подразделений были уничтожены четыре разведанные переправы ВСУ через реку Ингулец в Херсонской области, по которым Киев пытался перебросить подкрепления в район боевых действий.

Украинские резервы до линии фронта не дошли.

Кроме того, по данным МО РФ, «на Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих».

12 октября стало известно, что только за сутки были приземлены несколько ударных беспилотников незалежной в районе Широкой Балки, Мылового и Борозенского Херсонской области.

В небе Херсонщины силами российских ПВО сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и шесть противорадиолокационных ракет HARM.

14 - 15 октября украинские войска предприняли очередную попытку наступления в этом регионе. Одно из направлений наступления - дорога Дудчаны - Берислав. Но все контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан к воскресенью, 16 октября в итоге свелись к артобстрелам.

В тот же день поступила информация, что попытка наступления ВСУ в Херсонской области на Бериславском направлении провалена. Очередная атака отбита Вооруженными силами России. По мобильным бронегруппам противника успешно отработали вертолеты российской армейской авиации, а также гранатометчики.

ОБСТРЕЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

При том обстрелы населенных пунктов Херсонщины и самого областного центра дальнобойными системами, которые имеются в распоряжении ВСУ благодаря западным, в первую очередь американским, партнерам, продолжаются. И ПВО пока не в силах перехватить 100% летящих с запада ракет.

При этом очевиден контраст в настроении тех, кто обороняет херсонщину, и тех, кто пытается ее атаковать.

Жители региона получали не одно и не два сообщения от родных, оказавшихся в рядах ВСУ, что им грозят карательными мерами в случае отказа идти в наступление, а моральное давление со стороны командиров сводится к прямым угрозам «расстрелять, если что».

В это же время, например, бойцы 127-го полка мобилизационного резерва Народной милиции ДНР, которые стоят в районе одного из поселков на удароопасном направлении на правобережье, сообщают, что углубляются, чтобы сохранить себя и товарищей и не собираются отступать.

А пока враг продолжает накапливать силы и ситуация очень тревожная. Армейская разведка отмечает, что к линии соприкосновения со стороны ВСУ стянуто очень много наемников и военной техники. 20 октября Вооруженные силы России отразили очередное наступление ВСУ на направлении Дудчаны - Мыловое, уничтожив до 200 нацистов и более 10 танков.

Встать на защиту

Патриотов приглашают вступить в добровольческий батальон

Обязательной частичной мобилизации среди жителей в регионе не будет.

Несмотря на то, что мобилизации в регионе нет, неравнодушные жители Херсонской области, которые хотят восстановить историческую справедливость, могут вступить в добровольческий батальон. Бок о бок с обученными солдатами Российской армии патриоты своей земли помогут победить царствующий годами национализм. Начало уже положено - создается добровольческий разведывательный батальон. Он будет носить имя Героя Советского Союза, советского военачальника, командующего ВДВ Василия Маргелова.

Командир батальона Александр Коротаев

- Учитывая исконное желание человека навести порядок на своей земле, защитить свой дом, своих родных и близких, мы формируем добровольческий отдельный разведывательный батальон, - отметил командир батальона Александр Коротаев.

ВНИМАНИЕ!

Жители Херсонской области, желающие участвовать в судьбе региона, могут обратиться в кол-центр областной администрации по телефону: +7 (800) 301-99-99.

Генерал армии Сергей Суровикин - о грядущих непростых решениях

Генерал армии Сергей Суровикин

Командующий спецоперацией дал первое интервью журналистам. Вот что конкретно заявил генерал об обстановке на Херсонском направлении.

Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от Киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении. Не считаясь ни с какими жертвами ни самих Вооруженных сил Украины, ни среди мирного населения.

У нас имеются данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе города Херсона. О подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

Данные действия киевского режима могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра. И, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения.

Вооруженные силы обеспечат безопасный, уже объявленный временный выезд населения.

Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Она непростая, предупредил генерал. Не исключается принятие непростых решений.