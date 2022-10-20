В Запорожской области открылось отделение «Единой России»

Открытие регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

ВСЕ ДЕЛАЛИ САМИ

Секретарем партии в области назначена глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. Поддерживать связь с избирателями нового субъекта РФ будет депутат Госдумы Артем Бичаев, он уже несколько месяцев руководит гуманитарной миссией партии в регионе.

Бичаев и Данильченко провели первый прием граждан в Мелитополе. Жителей города интересовали вопросы предоставления льгот, оформления документов и капитального ремонта многоквартирных домов.

Галина Данильченко и Артем Бичаев.

- По всем вопросам видно, что людям давно никто не помогал. Они сами вели хозяйство, ремонтировали подъезды за свои деньги, занимались благоустройством дворов и детских площадок. Нас попросили о содействии в восстановлении фасада дома, замене окон в подъезде. Совместно с администрацией эти просьбы будут отработаны, - заверил Артем Бичаев.

Сейчас в Запорожской области решается вопрос о льготах детям при проезде на общественном транспорте - на данный момент они не предусмотрены.

Кроме этого, волонтеры партии «Единая Росси» продолжают оказывать всестороннюю помощь простым людям, а также участвуют в восстановлении работы инфраструктуры и всех социальных институтов региона.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

В Мелитополе заработало молодежное движение Запорожского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Оно будет не только опорой, но и кадровым резервом для партии.

Артем Бичаев на открытии отделения заметил, что синие футболки стали символами Запорожской области.

- Ребята из «Молодой Гвардии» всегда первыми приходят на помощь. Они там, где трудно. За эти месяцы парни в синих футболках стали реальными символами города и области. Люди на улице, видя их, точно знали, что они помогут. Это и многое другое уже привело в ряды активистов десятки местных молодых людей. Дальше - больше, - отметил Бичаев.

Депутат назвал открытие отделения в Запорожской области «крутым стартом» и выразил уверенность в большом будущем молодых людей.

Тем временем секретарь местной партии Галина Данильченко также уверена, что молодежь станет жемчужиной и передовиком деятельности отделения.

- Наша задача - поддерживать молодежь во всем. Они помогают жителям нашего города, принимают участие в волонтерских движениях. У Украины не было будущего, потому что не уделялось молодежи должного внимания, но при этом навязывались различные нацистские идеологии. Денацификация нужна везде, по всем направлениям. У молодежи сейчас очень важная задача - вовлекать школьников в эти программы, вести разъяснительную работу. Я надеюсь, что мы сейчас совместно все эти ошибки исправим, - сказала Данильченко.

В ближайшее время в регионе состоится общее собрание партии. Депутаты вместе с представителями здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, соцзащиты Мелитополя и Запорожской области выстроят работу так, чтобы оказывать максимальную помощь и поддержку местным жителям.

СКАЗАНО

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что в Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, должна полноценно заработать вся инфраструктура - и партийная в том числе.

- Успех в налаживании нормальной жизни зависит от согласованных действий «Единой России» на новых территориях. Также все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы, и партия примет самое активное участие в их интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии, и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях, - сказал Медведев.

КСТАТИ

Партийный билет получил и глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он не стал скрывать эмоции и поделился радостной новостью в соцсетях.

«Это еще один значимый для меня день - получил партийный билет «Единой России», который мне лично вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Символично, что вручение важного для меня документа состоялось на простом избирательном участке в Мелитополе, в окружении местных жителей и единомышленников. Благодарен партии за доверие и постоянное участие в жизни области», - написал в своем телеграм-канале Балицкий.