Сбежавшая Ксения Собчак пешком пересекла границу с Литвой

Ксения Собчак под покровом ночи сбежала из Москвы по направлению к белорусской границе Фото: Евгения ГУСЕВА

Ксения Собчак пересекла границу Литвы пешком. Телеведущая покинула Россию на машине. Жена Константина Богомолова прорывалась в Европу через Белоруссию.

Ксения Собчак под покровом ночи сбежала из Москвы по направлению к белорусской границе. Каких-то 700 км - и блондинка в Минске. Оттуда жена Константина Богомолова пешком перешла границу с Литвой, имея на руках либо вид на жительство другой страны, либо гражданство. Иначе сейчас в Прибалтику не попасть. Такую схему передвижений описывает телеграм-канал Mash.

Ранее старший внук Аллы Пугачевой сбегал из России похожим способом. Никита Пресняков покинул страну после объявления частичной мобилизации. Неизлечимо больной певец пешком пересек границу с Эстонией на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. Позже стало известно, что сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова оказался гражданином Литвы.

Меж тем, пока Ксения тихо сбежала из страны под покровом ночи и фейковыми авиабилетами, ей самой и ее директору Кириллу Суханову грозит до 15 лет по делу о вымогательстве. Оба стали подозреваемыми.

Как отметил член экспертного совета при Уполномоченном по Правам человека в Москве Игорь Ким, если бы в деле фигурировал один человек, то ему бы грозило лишение свободы сроком от двух до семи лет. Но так как после Кирилла Суханов в качестве подозреваемых были привлечены экс-главред "Татлер" Ариан Романовский и сама Ксения Собчак, то речь идет уже о группе лиц.

"Довольно тяжелый и основательный будет вид наказания в отношении группы лиц. Мы можем говорить о группе лиц, поскольку произошло второе задержание сотрудника девицы под фамилией Собчак, которая спешно покинула страну. В случае если вымогательство было осуществлено группой лиц, то им грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Все будет зависеть от того, в какой сумме был нанесен ущерб", - цитирует Кима 5-tv.ru.

Кроме того, как отметил специалист, дело о вымогательстве может быть сопряжено с мошенничеством. "Скорее всего, вымогательство было сопряжено с мошенничеством. Могу предположить, что действовала определенная мошенническая схема", - резюмировал он.