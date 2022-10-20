Настоящие спасатели

Благодаря совместной работе Росгвардии и МЧС России десять автомобильных колонн доставили в населенные пункты Запорожской и Херсонской областей более 500 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. В состав посылок входит все самое нужное для поддержания жизни людей - бутилированная вода, продукты питания, мука, крупы, растительное масло, лекарственные препараты. За неделю в рамках гуманитарной миссии в интересах мирных жителей освобожденных территорий росгвардейцы выполнили восемь задач по сопровождению грузов. Всего гуманитарную помощь получили свыше 23 тысяч человек - доставка и раздача продуктов прошли при обеспечении полной безопасности.

Также военнослужащие и сотрудники Росгвардии предоставили охрану при выдаче свыше 100 тонн гуманитарной помощи, таким образом больше 14 тысяч жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Во взаимодействии с добровольцами волонтерской организации «Мы вместе с Россией» росгвардейцы привезли в населенные пункты не только еду, но и лекарства, а также в рамках гуманитарной акции в Мелитополе раздали продукты питания и электроприборы малообеспеченным семьям и инвалидам. Причем пожилым и людям, имеющим проблемы с передвижением, все посылки доставили на дом (на фото вверху).

Посланников мира местные жители приветствовали с большим энтузиазмом. Многие из них не только лично выразили свою благодарность людям в форме, но и захотели поделиться своими впечатлениями на видео. Вот некоторые из высказываний:

- Большое спасибо России и Владимиру Путину за то, что он помогает таким людям, как мы.

- Дай Бог здоровья мальчикам, которые нам помогают и доставляют продукты и лекарства прямо до дома. Мы им всегда рады и всегда их ждем.

- Забота о человеке существует. Большое всем спасибо!

Росгвардейцы, в свою очередь, отметили, что отношение, с которым их встречали жители, поднимает боевой дух и придает сил:

- Мы верим в свое дело и спасибо тем, кто в нас верит и нас ждет. Мы победим!

В настоящее время руководство освобожденных территорий активно работает над процессом интеграции в единое социальное, политическое и правовое пространство Российской Федерации. В ближайшее время регионы ждет восстановление всех объектов инфраструктуры и налаживание полноценной мирной жизни.

Сотни семей получили продукты

В Нововасильевке раздали гуманитарную помощь.

Продукты в поселок привезли волонтеры штаба «Единой России». Гречку, консервы и муку получили инвалиды, многодетные семьи, опекуны, безработные. Активисты вручили пакеты с провизией каждому нуждающемуся лично в руки.

- В один день продуктовые наборы получили около 500 семей Нововасильевки. Пакеты раздавали весом 6 - 7 килограммов. В них расфасовано по две консервированные банки селедки, по две банки тушенки, одной банке сгущенки, также прилагается 1 кг гречки и 1 кг муки, - сообщили в администрации Мелитопольского района.

ЦИФРЫ

За один день работы волонтеры всех городских штабов «Мы вместе с Россией» в Мелитополе выдали 1166 наборов гуманитарной помощи.

За все время существования штабов здесь выдано 140 949 продуктовых наборов.