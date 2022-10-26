Виталий Коротич: Если бы премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер узнала, какими будут ее последователи, она бы, наверное, сгорела со стыда

Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

- Виталий Алексеевич, король Великобритании Карл Третий утвердил Риши Сунака новым премьер-министром.

- Индиец становится премьер-министром Британии, такого еще не было. Ему 42 года…

Знаете, мне очень нравится такой термин, существующий в мире – «социальный лифт». Это система, которая может поднять и возвысить человека, если он талантлив.

Когда я преподавал в университете американском в Бостоне ( Виталий Коротич - профессор, член Академии искусства и литературы США – А.Г.), ко мне приходили представители больших банков, фирм, спрашивали: у вас есть умненькие студенты? И я им рекомендовал кого-нибудь. Они начинали с ним работать. С первого курса. Потом, в итоге, иногда подписывали контракты.

То есть, вот это умение находить людей, подкармливать, поддерживать, поднимать – очень нужно для общества. Возможно, из них могут вырасти крупные политические деятели.

- Если говорить о Британии, на мой взгляд, последним крупным политиком в ней была Маргарет Тэтчер. Вы же встречались с ней?

- Я с ней встречался в английском посольстве в Москве, а потом уже в Лондоне. Она меня пригласила в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Туда, где живут все премьер-министры.

- А чего это вдруг выбор пал на вас?

- Бог её знает. Я всегда иронически к себе относился. Чем-то я ей стал интересен и она захотела поговорить, пожелала дать интервью, и мы с ней сразу все совместили – поговорили за жизнь и интервью она дала для журнала «Огонек».

- Сколько времени продолжалась эта встреча?

- Свидание длилось, наверное, часа полтора. Оно было интересное. Прежде всего хочу обратить внимание на деталь: за мной приехала ее помощница на такси. Меня это удивило, я сказал – разве у премьера нет машины для подобных нужд? Помощница ответила, что в Британии у правительства Ее Величества всего 20 служебных автомобилей. Для самых важных персон. А все остальные служащие ездят на своих или берут такси.

Сначала Маргарет показала мне резиденцию, мы посидели, поговорили. Аудиенция была назначена на 8 утра. Как же так, говорю, очень рано, а я вас заставил работать. Да что вы, отвечает, я всегда так рано встаю, выпиваю таблетку витаминов и чашечку кофе – и этого мне хватает.

Я сдуру эту фразу поместил в интервью - потом получил письмо от читательницы, которая писала: « Я тоже выпила таблетку витаминов и чашечку кофе и мне трудно было работать после этого, как она может?» Ну, говорю, видимо, у Тэтчер другой режим или, может, марка кофе другая.

Тэтчер умная, достойная женщина, она в меру ироничная, в меру уверенная. Видимо, такие нужны были. Её называли Железной Леди. Но она встречалась со всеми, с кем хотела встречаться и никогда не была кем-то затоптана, что ли, в процессе разговора. Была одним из мировых лидеров своего времени.

- Скажите, а тогда, когда вы с ней встречались, она уже была Железной Леди?

- Нет, ее так назвали в конце карьеры, потому что она умела принимать непопулярные решения и твердой рукой проводить их в жизнь. Она много сделала, к ее мнению прислушивались.

Когда я узнал про это прозвище, подумал – ну вот, теперь ей железный памятник поставят. Мне сказали – нет, вопрос о памятнике у британцев можно обсуждать только через 20 лет после ухода человека.

- О чем вообще было то интервью, напомните?

- Вы знаете, обо всем. О том, как должно развиваться взаимодействие между странами. Как взаимное уважение должно выражаться. Я уже сейчас не помню, естественно, подробностей, но я спрашивал о каких-то вещах, которые тогда мне казались важными. Упомянули Черчилля, которого она назвала своим учителем и человеком, на которого она обращала внимание и чей огромный портрет висел в прихожей ее резиденции.

Мы говорили, скорее, о том, что всегда, когда ты начинаешь что-то делать, у тебя есть предшественники, и среди них такие люди, оказаться хуже которых стыдно.

Говоря о Черчилле, Тэтчер еще отметила, что ее поражало чувство юмора этого человека, она заметила, что вообще тупой государственный деятель – это кошмар.

И, наверное, это очень важно, потому что и у нее было хорошее чувство юмора.

- Какое впечатление произвела на вас премьер-министр?

- Главное в Тетчер во время общения - это ее чувство собственного достоинства. Там и намека не было на суетливость Джонсона и на полуторамесячое премьерство его наследницы.

Но при этом Тетчер боролась не за то, как она лично выглядит на телеэкранах или трибуне, а за то, как выглядит ее страна.

Вы понимаете, Маргарет Тэтчер сумела создать такую систему, в которой никакой клоун бы во власть не вошел. Дело в том, что у них авторитет премьера очень шаток. И если глава кабинета министров начинает вот так вот выкаблучиваться, как Джонсон, то, естественно, это оскорбление не только для Тэтчер или Черчилля – это оскорбление для всего общества. Так считала Тэтчер.

- Судя по премьерам новейшего времени, система подбора главных лиц государства в Великобритании дала сбой. Лиз Трасс всего 44 дня пробыла на важном посту. Ходит шутка, что ее предшественник - Борис Джонсон - «больше пропьянствовал, чем она отработала».

- Вообще, прошла эпоха великих руководителей.

После второй мировой войны в Европе одновременно правили де Голль, Черчилль, Сталин.

Мне один археолог сказал: «Ты думаешь, что после того, как динозавры вымерли, пришли другие динозавры? Ничего подобного. Пришли грызуны». Вот, собственно, после политических гигантов в Европе наступила эпоха крыс…

- То есть ни Бориса Джонсона, ни других нынешних премьеров Великобритании невозможно поставить рядом Маргарет Тэтчер ?

- Вы знаете, Джонсон очень много комиковал, очень много делал такого, что не помещалось в образ привычного нам государственного деятеля, а в образ Маргарет Тэтчер тем более. Внешне вот это позирование, вот это старание быть непричесанным, неаккуратно одетым, едущим на велосипеде – возможно, это как-то вписывалось в современную ситуацию в Лондоне. Но представить себе в таком виде Маргарет Тэтчер или кого-то еще из современных ей британских лидеров невозможно было. Все-таки это были аккуратные люди, которые соответствовали своей должности не только решениями, но и обликом, поведением. Им не нужно было комиковать для того, чтобы их замечали в обществе.

- Вы сказали, что, если бы Маргарет Тэтчер знала, кто будут ее последователи, она бы со стыда сгорела…

- Дело в том, что она главенствовала не только в правительстве, но и в своей партии. И приходить для того, чтобы быть свергнутой своими же коллегами, чтобы ей своя же партия отказала в доверии – по-моему, это унижение, которое политик пережить не может. Но эта Трасс утерлась, пошла, получила огромную премьерскую пенсию и счастлива. Понимаете?

- А чего нам теперь, смеяться? Как оценивать нового премьера – Сунака?

- Не знаю, надо подождать, каковы будут результаты.

Я надеюсь, что в Великобритании на высшую должность придет человек, который будет трезво мыслить, наладит отношения с Россией, и установит лучшую атмосферу в мире.

Мне очень хочется верить в счастливые перемены.