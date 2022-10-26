Ксения Собчак сбежала из России с мускулистым красавцем без сына Платона

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Появилось видео, как Ксения Собчак пешком переходит границу с Литвой в пункте пропуска Видзы. Телеведущая сбежала из России без мужа Константина Богомолова и сына Платона. Супруг, оставшись на хозяйстве, был вынужден принимать незваных гостей - в особняк Ксении на Рублевке нагрянули с обыском.

Судя по всему, последние два дня прошли для Ксении Собчак в стрессе. Узнав, что ее коммерческого директора Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве, телеведущая решила действовать.

Жена Константина Богомолова покинула Россию под покровом ночи, бросив мужа и сына Платона в Москве. Блондинка сделала вид, что покупает билеты в Дубай и Турцию. Однако сама в это время на машине мчалась по направлению к Белоруссии.

Границу с Европой она пересекла пешком в пункте пропуска Видзы. Женщину сопровождал статный мускулистый красавец. Ни сына Платона, ни мужа Константина Богомолова рядом не наблюдалось.

В России Ксения является подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Меж тем в столице суд арестовал помощника Собчак. По данным следствия, его поймали за получением 800 тысяч рублей аванса. Деньги - за не публикацию негативных сообщений, то есть блок, в одном из Телеграм-каналов, который может принадлежать Собчак. Заявление, после которого было возбуждено уголовного дело, написал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Я готов принести публичные извинения перед потрепавшим. Готов признать получение денег в 800 тысяч рублей, - заявил в суде Суханов. - Но я не признаю, что имею отношение к данной публикации, я не имею доступу к данному Телеграм-каналу.

Позже Ксения написала мужчине слова поддержки: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради Бога, Чемезов?" - дивится блондинка.

Она заявила, что не верит в происходящее и надеется, что "сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь".