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Западные эксперты удивлены тактической слаженностью ВС РФ

Издание Politico отмечает, что ведущие западные военные эксперты фиксируют тревожный для Киева факт: тактическая слаженность российских сил в зоне спецоперации после назначения Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск СВО за считанные дни выросла. В частности, по мнению офицера британской разведки, тактика Суровикина «доказавшая свою эффективность в Сирии», сейчас срабатывает и на украинском фронте. При этом эксперты-профессионалы отмечают, что продолжаются удары по критически важной инфраструктуре Украины, которые должны ослабить, в первую очередь, наступательные возможности ВСУ. Но нам сказал спокойно капитан: «Еще не вечер, еще не вечер!».

Спикер Госдумы констатирует колонизацию незалежной

Вячеслав Володин, глава нижней палаты российского парламента, полагает, что самостийная на глазах утрачивает способность существовать как полноценное государство. По мнению спикера Госдумы, незалежная фактически становится колонией Штатов. Володин написал в своем телеграм-канале: «Украина оккупирована НАТО. Приказы Киеву отдаются и из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном». Спикер особо подчеркивает, что киевский режим соцобязательства перед согражданами выполнять не способен без западных денежных инъекций. Володин уточнил: «Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать». Но в Киеве сейчас точно не думают, о том, что им придется возвращать. Все мысли о том — где и сколько «привлечь и освоить». Блистательные кризис-менеджеры, которым не жалко страны. А выводы, к которым пришел спикер парламента, через несколько часов повторил и президент страны.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Военные министры стран-соседей России обсудили угасание самостийной

Ясукадзу Хамада, глава Минобороны Японии, встретился в Токио с коллегой из Финляндии Антти Кайкконеном. Разумеется, они не могли не обсудить ситуацию вокруг незалежной. Министры обменялись мнениями о региональной ситуации и подтвердили важность «единства международного сообщества». Кайкконнен заявил об историческом решении Хельсинки — ринуться в объятия НАТО из-за боевых действий на Украине. И добавил: «Крайне важно развивать оборонное сотрудничество с Японией с учетом нашего будущего членства в северо-атлантическом альянсе». Интересно, а в каком именно направлении Суоми собирается развивать «оборонное сотрудничество» со Страной Восходящего солнца? И будут ли учитывать уроки неэффективности линии Маннергейма и стратегические просчеты Квантунской армии?

В Киеве грезят поставками «Абрамсов» и F-16

Алексей Резников, глава Минобороны незалежной, поведал, что очень рассчитывает на поставки современных боевых самолетов и танков западного производства на Украину. Резников полагает, что его страна уже стала крупнейшим испытательным оружейным полигоном, где главные мировые производители оружия могут соревноваться в качестве своих систем. Украинский министр выразил надежду, что самостийная получит и современные американские и шведские истребители, и танки Abrams. Он убежден, что европейские производители танков ждут команду из Штатов, прежде чем начать поставки бронемашин на Киеву. Ну, вот например, канцлер Германии Шольц сообщал, что страна не будет поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, без координации с партнерами. А вся их координация — это три зеленых свистка из Вашингтона?

Тбилиси извлекает уроки из украинского кризиса

Джуаншер Бурчуладзе, министр обороны Грузии, сообщил, что стратегия обороны закавказской республики «адаптируется к реалиям» событий на Украине. Министр заявил: «Главный акцент будет сделан на тотальной обороне», и Тбилиси учтет «опасности и риски», проявившиеся сейчас на украинских землях. По данным Бурчуладзе, грузинский военный бюджет-2023 увеличится на четверть. А именно, на 260 млн лари - это немногим более 90 млн долларов. Также министр сообщил о планах создания командования по кибербезопасности «по принципу развитых стран». Ну, а что сегодня можно прикупить на рынке за 90 лимонов зеленых? Например, полтора истребителя F-16 в комплектации Block 70/72, либо дюжину подержанных «Абрамсов» со склада...

Москва напоминает ООН про опасные биолаборатории в незалежной

Василий Небензя, постпред России при ООН, направил Совбезу и генсеку ООН официальную жалобу в связи с деятельностью биолабораторий США на Украине. В письме говорится: «В соответствии со статьей 6 Конвенции о биологическом оружии Россия направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, содержащую все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность. И вновь просит созвать 27 октября 2022 года заседание СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции». В документе поясняется: «Рассчитываем, что комиссия прояснит все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий на территории Украины». Россия распространила проект резолюции, согласно которому СБ ООН «постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совбеза, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биолабораторий на украинской территории». Вообще, предупреждения не услышат, пока последствия действий таких рассадников заразы не проявятся, например, в Старом Свете.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя. Фото: REUTERS

Турков позиция Германии по Украине удивляет

Читатели издания En Son Haber раскритиковали премьера Саксонии Михаэля Кречмера. Тот заявил, что по окончании украинского кризиса ФРГ снова сможет покупать российский газ. Для этого Москва должна будет выполнить всего два условия: возместить Киеву ущерб и вернуть территории. В Турции смеются в голос: «С такими требованиями вы не сможете договориться с русскими».

И добавляют: «Вся экономика Германии зависит от природного газа из России. Бросать вызов России — рубить сук, на котором сидишь». Особо экспрессивные читатели пишут следующее: «Украина, оказывается, победила Россию, а мы и не знаем об этом. Посмотрите, какие требования! Вы лучше жгите навоз!». Хороший совет. Главное — своевременный.

ВСУ продолжают тупо ломиться в Херсон

Попытки украинских формирований «вернуть Херсон» по-прежнему безуспешны. Вот что заявили в среду в Минобороны РФ: «На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области». По данным представителя МО РФ Игоря Конашенкова, здесь было уничтожено до 125 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин и 13 автомобилей. До ноябрьских выборов в США все меньше времени, и Киев очень хочет успеть отчитаться перед заокеанскими кураторами хоть о какой-то серьезной перемоге.

В Киеве уже продумали детали ядерной провокации

Киевский режим завершил техподготовку к провокации с «грязной бомбой». По данным источника РИА Новостей, «специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты. Ее начинят радиоактивным материалом. И затем якобы собьют над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. После чего заявят о «пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами». По сведениям источника, муляж ракеты «Искандера» создан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У». Далее, после «отработки украинскими ПВО», которые этот муляж «поразят», киевские власти намерены продемонстрировать международным, ( в основном западным), СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер». Это должно убедить западную общественность в виновности России. Так себе задумка. Топорная работа. Полета фантазии нет. Учите матчасть.