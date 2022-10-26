Киев шантажирует Европу украинскими беженцами

Беженцы в Европе Киеву чрезвычайно выгодны. Потому что им не надо будет в случае их возвращения платить зарплаты или пособия по безработице. Фото: REUTERS

Бедному украинцу, который свалили с "ридной Неньки" в Европу, теперь совершенно некуда податься. Вице-премьер и министр "реинтеграции временно оккупированных территорий" (есть в Киеве и такая должность) Ирина Верещук призвала находящихся в Европе украинских беженцев не возвращаться домой. По крайней мере, до весны, когда все потеплеет и оттает.

- Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать, - заявила она в эфире всеукраинского телемарафона. - Если есть возможность остаться, то лучше пока перезимовать за границей.

Более наглядно сказать, что "вы тут нам на фиг не нужны", наверное, вряд ли возможно. И это та самая Верещук, которая еще несколько дней назад грозила всем, вплоть до учителей на освобожденных от укронацистского режима территориях, тюремными сроками за "коллаборацию" и прочими репрессиями.

Дескать, здесь будет голодно и холодно. И ведь не соврала, потому что по официальным данным безработица на Украине сейчас достигла 30%, а по неофициальным, но более близким к реальности, и все 70%. Не безработицы только в ВСУ. Но там есть риск не дожить до первой зарплаты.

Но и за границей украинским беженцам тоже совсем не сладко. Правительства европейских стран сокращают помощь, выселяют из предоставленного жилья, сворачивают программы расселения или отказываются принимать беженцев. А в Польше вдруг "прозрели", подсчитав, что украинцы, которые оформили себе социальные пособия от местной власти, как оказалось, массово выезжали назад на Украину и возвращались в Польшу только через месяц, чтобы получить очередное пособие. Порядка 80 тысяч украинцев по этой причине в одночасье лишились получаемых пособий. Чтобы еще больше отвратить украинцев от возвращения в свою страну, Киев объявил, что безработные будут привлечены к работе в "Армии восстановления" страны, где станут за 6700 гривен в месяц рубить дрова, пилить деревья, оборудовать блок-посты и подвалы под убежища. Но 6700 гривен - это по фактическому курсу 150 долларов США, а в Польше тот же беженец, ничего не делая, получает такие же, если не большие деньги.

В общем, что дома мерзнуть и голодать, что на чужбине, для украинских беженцев, похоже, вскоре не будет никакой разницы. В отличие от украинских властей.

Беженцы в Европе Киеву чрезвычайно выгодны. Потому что им не надо будет в случае их возвращения платить зарплаты или пособия по безработице. Они не станут потреблять дефицитное тепло и энергию, при этом, по большей части, не платя за них. К тому же украинские беженцы в Европе – это инструмент шантажа Евросоюза со стороны Украины на предмет "дайте денег, и побольше".

И эта работа уже вовсю идет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (это фамилия такая, как Кулеба, но немного иначе) уже откровенно пугает ЕС, что в случае, если ЕС не даст денег, Европу накроет "цунами украинских беженцев". Потому что Киеву нечем платить зарплаты и пенсии уже сейчас. Шмыгаль запросил 3,8 млрд. евро в месяц. ЕС пока согласился на 1,5 млрд. Разве это не "кидалово" Украины с точки зрения украинцев?

Зеленский просто обиделся и заявил, что из 17 млрд. евро, необходимых для реализации Плана быстрого восстановления Украины, Киев не получил еще ни одного евроцента. Никаких гарантий, что деньги будут истрачены на декларированные цели, Киев давать не собирается, но очень рассчитывает на эти деньги. Распилить такую сумму – это дорогого стоит. Смысл понятен: в общем, вы там в ЕС пошевелитесь, а не то мы заполоним вашу Европу крикливыми и нахальными украинскими беженцами, за которых уже вам самим надо будет отвечать, и которых придется обеспечивать.

Получи, Европа. Сама вызвалась, теперь терпи.