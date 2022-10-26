Герой спецоперации «Z» рядовой Лосев накрыл ангар с техникой ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Мужественные подвиги достовернее слов»!

НАШЕЛ КЛЮЧИК К ОБОРОНЕ ВРАГА

Сержант Александр КОВАЛЕНКО

«Действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, сержант Александр Коваленко выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.

В ходе преодоления оборонительных рубежей противника на подступах к населенному пункту Александр лично осуществлял корректировку огня артиллерийских орудий по объектам украинских боевиков. В ходе штурма позиций националистов, благодаря точной и своевременной корректировке огня, осуществляемой Александром, противнику был нанесен существенный урон. Мужественные и профессиональные действия сержанта Александра Коваленко создали условия для прорыва обороны националистов и вытеснения их с занимаемых позиций».

В НЕРАВНОМ БОЮ ДЕРЖАЛ СВЯЗЬ

Рядовой Александр БЕЛИК

«Старший радиотелефонист взвода связи рядовой Александр Белик ведя ожесточенные бои с украинскими националистами в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, в условиях риска для жизни выполнял задачу по обеспечению связи. В районе одного из населенных пунктов колонна, связь в которой обеспечивал рядовой Александр Белик, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой. Рядовой Белик одним из первых вступил в бой с врагом. Ведя огонь по противнику из штатного вооружения, Александр уничтожил более 5 националистов. Организованная в колонне устойчивая связь позволила командованию оперативно координировать действия сил в бою и уничтожить нападавших боевиков».

РАЗБИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Александр МАКСИН

«Командир отделения младший сержант Александр Максин, выполняя задачи вместе с вверенным ему подразделением, обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду на пути следования российских войск. Оценив ситуацию, Александр грамотно используя условия местности, силами отделения внезапно атаковал боевиков. В бою, действуя смело и решительно, Александр уничтожил 4 националистов. Не желая сдаваться в плен, противник, несмотря на потери, продолжал оказывать сопротивление. По итогам боя, отделение под командованием младшего сержанта уничтожило группу вражеских диверсантов.

Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Александра Максина, а также слаженность и профессионализм его подчиненных позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ в заданном районе».

НАКРЫЛ АНГАР С БРОНЕТЕХНИКОЙ ВСУ

Рядовой Никита ЛОСЕВ

«Действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, рядовой Никита Лосев выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими националистами.

В ходе боя Никита Лосев, несмотря на ответный артиллерийский обстрел, прицельным огнем уничтожил ангар с военной техникой. Смелые и решительные действия Никиты Лосева нанесли существенный урон подразделениям украинских националистов, что позволило мотострелкам развить наступление и выбить противника с занимаемых позиций».