Бесплатные препараты для всех

Гуманитарный груз, а это 160 тонн лекарств, доставили в регион сотрудники МЧС.

Как рассказал директор департамента здравоохранения Виктор Кучковой, в дальнейшем препараты распределят по больницам региона.

- Мы получили очередной гуманитарный конвой. Пришли в первую очередь вакцина от гриппа и COVID-19, антибиотики, шовный материал и многие другие препараты общей группы, - уточнил Виктор Кучковой.

Он отметил, что благодаря помощи Минздрава России стационарные пациенты будут полностью обеспечены основными группами препаратов. Причем лечение абсолютно бесплатное. Для жителей Запорожской области такая практика - новшество.

Раньше в украинских больницах вместо таблеток выдавали только списки лекарств.

При этом нужно было еще умудриться их найти.

Дело в том, что во всей Запорожской области было около пятидесяти аптек. Всего за несколько месяцев, начиная с июля, их число выросло до 171, а цены на лекарства снизились на 20 процентов. Такую информацию озвучили в областном департаменте здравоохранения.

Пришедшая партия медикаментов - далеко не первая, которую по поручению Министерства здравоохранения отправили в Запорожскую область.

Так, в конце августа в Мелитополь прибыли семь фур с сорока тоннами медицинских препаратов и изделий. Среди них - перевязочные материалы, шприцы, вакцины «Туберкулин», против столбняка, паротита. Их везли в специальных рефрижераторах, соблюдая холодовой режим. Также в область доставили препараты для химиотерапии и для лечения кардиозаболеваний. Ко всему прочему больницы региона теперь полностью обеспечены гематологическими препаратами и лекарствами для людей, страдающих сахарным диабетом.

Помощь оказывают и города-шефы. Так, в селе Тимошовка Васильевского района появилась модульная врачебная амбулатория. При украинской власти жители села о таком не могли даже и мечтать. Модульную конструкцию доставили из Новгородской области. Проект врачебной амбулатории отвечает всем нормам и стандартам Российской Федерации, предъявляемым к учреждениям здравоохранения.

Помогает больницам и Севастополь, взявший шефство над Мелитополем.

Что немаловажно, в регионе делают ставку на повышение уровня профессионализма врачей и среднего медицинского звена. Так, в Мелитополе состоялась конференция для средних медицинских работников учреждений здравоохранения Запорожской области.

Одной из ее тем стало оказание травматологической помощи на догоспитальном этапе.

Завершилась секция докладов проведением дискуссии и проработкой практических навыков.