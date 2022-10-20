В Счастье восстановили 136 жилых домов

Так выглядят восстановленные дома.

Город Счастье был освобожден от украинских боевиков 27 февраля.

- Наши ребята наступали аккуратно, - рассказывает волонтер Лариса Степанкова, которая привозит в Счастье продукты питания. - Но тем не менее много стекол выбито, пострадали жилые дома, украинские вояки разбили больницу, мост. Просто так нацбаты не хотели уходить. Городок многое пережил еще в 2014 году, когда украинские боевики убивали местных жителей, в основном мужчин и ополченцев. Обстреливали здания, жилые дома и с воздуха. Поэтому, когда после освобождения сразу же приехали российские строители, жителям это вселило надежду. Ведь за все время украинской власти здесь все только разрушали.

Лариса Степанкова

В сентябре российские строители закончили первый этап восстановления больницы, мост отремонтировали еще весной. Саперы разминировали в Счастье территорию Луганской теплоэлектростанции, которую боевики украинского нацбатальона «Айдар» - запрещенная в РФ организация - превратили в укрепрайон с сетью огневых позиций и бункеров. ТЭС была запущена уже в апреле. А сейчас министерство строительства и ЖКХ ЛНР сообщило, что российские строители восстановили в Счастье 136 домов, поврежденных в результате боев.

- В первую очередь были отремонтированы 37 домов, которые пострадали непосредственно от прямых прилетов боеприпасов, - пояснил директор муниципального унитарного предприятия «Жилстройсервис города Счастье» Александр Скуратов.

Дома до начала ремонтных работ.

Он уточнил, что основные ремонтные работы выполнены во всех многоквартирных жилых домах, требовавших восстановления. Но кое-где еще завершаются отделочные работы и меняют стеклопакеты. В частности, в ближайшие дни будут остеклены последние 10 домов. В целом в жилых домах российские специалисты уже установили более семи тысяч новых окон и стеклопакетов.

- На 10 домах выполнены отделочные работы, и яркие красочные цвета очень оживили облик города. В следующем году строители из Москвы планируют продолжить преображать облик Счастья, - рассказали в Минстрое.