В «Кроссе нации» приняли участие больше тысячи человек в Запорожской области

Молодежь теперь каждый год будет участвовать в «Кроссе нации».

МАРАФОН ДЛЯ ВСЕХ

В России прошло масштабное спортивное мероприятие, участниками которого стали десятки тысяч человек. Все желающие приняли участие в забеге на разные дистанции. Марафонцами стали люди разных профессий и спортивной подготовки. «Кросс нации» проходит с 2004 года. Сегодня в спортивном флешмобе участвуют жители всех регионов страны. В этом году к акции, которая прошла 17 сентября, присоединилась и Запорожская область.

Ребята из Мелитополя бежали на стадионе «Спартак». Молодежь в этот день выбрала футболки трех цветов: красного, белого, синего, а зрители держали в руках российские флаги.

Как рассказали в администрации Запорожской области, в общей сложности около тысячи жителей региона приняли участие в «Кроссе нации-2022».

- Отлично, что в России уделяют огромное внимание здоровому образу жизни. Эту субботу (когда проходили соревнования. - Авт.) ждали многие жители области. Дети, подростки, юноши и девушки хотели принять участие в общероссийском забеге. Для них это было важно по двум причинам. Первая - своим примером продемонстрировать, что спорт должен присутствовать в жизни каждого. Вторая - показать, что мы - вместе. Вместе с Москвой, Ростовом, Саратовом. Вместе с Россией, - рассказал представитель активистского движения в Запорожской области «Юг молодой».

УЧАСТВОВАЛИ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В Днепрорудном также присоединились к празднику бега. Спортивные мероприятия прошли на базе индустриального колледжа и Днепрорудненского профессионального лицея. Студенты и преподаватели учебных заведений приняли самое активное участие в состязаниях. Победители были награждены грамотами, медалями и сладкими призами.

Школьники тоже не остались в стороне.

- На базе гимназии «София» прошло спортивное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню «Кросс нации» и Всемирному дню туризма. В соревнованиях участвовали активные и веселые ребята, - прокомментировали в администрации города Днепрорудное.

Школьники не только состязались в этот день в беге, но и показали, что они, словно настоящие туристы, готовы к походам и активному отдыху. Ребята на скорость разбивали палатки и готовили походную еду.

МОТОТРАССА В ГОРОДЕ

В городе идет обустройство трассы для занятий мотокроссом. Она появится в районе улицы Богдана Хмельницкого на Южном выезде из города.

- Благоустройство трассы началось после многочисленных обращений наших мелитопольцев, любителей и профессионалов мотокросса. - сказала глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.