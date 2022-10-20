Делай раз!

Утром на стадионе «Спартак», который торжественно открыли после реконструкции весной 2022 года, многолюдно. Здесь горожане начинают свое спортивное утро с активной зарядки. Список упражнений готовят инструкторы: разминка, тренировка для плечевого пояса, наклоны, махи руками и ногами, прыжки, бег на месте. В октябре радует и погода: солнечно, вокруг первые признаки золотой осени, заниматься спортом на природе не просто полезно, это еще превращается в настоящее удовольствие.

- В Мелитополе уже была традиция проведения общегородских зарядок, и я очень рада, что сейчас она возобновилась. Пришло очень много людей, до тренировки мы успели пообщаться. Зарядка - это не про великие спортивные достижения, просто она позволяет встретить таких же поклонников здорового образа жизни, начать день энергично. Здорово, что такие мероприятия у нас проходят, - делится эмоциями жительница Мелитополя Галина. Вместе с другими участниками спортивного утра она после упражнений берет палки для скандинавской ходьбы - во время прогулки по кругу очень удобно и побеседовать со знакомыми, узнать последние новости.

Общегородская зарядка собирает на стадионе десятки активистов, жителей города, которые не хотят сидеть дома, а намерены выходить на улицу, заводить новые знакомства, заниматься тем, что любят больше всего. Самой старшей участнице - 84 года. Есть среди тех, кто вышел на зарядку, и молодежь. Главное - у всех одинаковый настрой на хорошее самочувствие.

- Мы проводим зарядку на стадионе и надеемся, что акция станет постоянной и мы будем так энергично и активно встречать каждый день. И это станет очень важным шагом в нашей общей мирной жизни, к которой мы стремимся всей душой, - говорит один из организаторов зарядки Никита.

Кстати, на зарядку выходят не только с хорошим настроением, но и с российскими флагами.