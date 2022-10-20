Мастер-класс для юных футболистов

Спортивная жизнь в ЛНР развивается, несмотря ни на что. Спортсмены выступают на турнирах в других регионах России, завоевывают призовые места. Для того чтобы достигнуть вершин, ребята усиленно тренируются, участвуют в мастер-классах.

По инициативе Министерства образования и науки республики, чтобы поделиться опытом с учащимися Луганского высшего училища физической культуры, приехал международный тренер вратарей Фредерик Аникин. Он провел несколько занятий с юными футболистами-вратарями 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Международный тренер вратарей Фредерик Аникин.

Фредерик Аникин тренировал футболистов в Африке и Азии, а также сборную Ливии по футболу. Юным спортсменам из Луганска было интересно участвовать в уникальной тренировке. Да и сам Фредерик отметил, что ребята отлично справляются с тренировками и полностью его понимают.

- Фредерик нас научил многим упражнениям, которые помогают ориентироваться на футбольном поле. Он отлично тренирует наших вратарей, они начали намного лучше стоять. Надеемся, что за этот тренировочный процесс мы научимся большему, - говорит учащийся училища Владислав Луценко.

- Я думаю, что такой хороший специалист, работавший со взрослыми футбольными командами, принесет пользу нашим детям, - отметил и. о. директора Луганского высшего училища физической культуры Анатолий Скалаух.

С тренерами Фредерик также провел мастер-класс по составлению методики подготовки юных вратарей.

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Поддержка спортсменов - колоссальная

Спортивные федерации России, а также общественники передают в Донбасс инвентарь, который необходим для занятий. Помощь привозят регулярно. Федерация бокса России во время турнира по боксу среди мальчиков 2008 - 2011 годов рождения, который проходит в Луганском высшем училище физической культуры, передала ребятам экипировку: спортивную форму, обувь, лапы и тренерские пояса для тренировок, а также сладкие подарки для участников соревнований.

- Это первые луганские соревнования, которые проводятся уже в России. Федерация бокса РФ ставит задачу - провести, скажем так, инвентаризацию всех спортивных школ присоединившихся территорий, а также собрания с тренерами, директорами, чтобы понять, что надо сделать для развития нашего вида спорта в этих регионах, - говорит советник генерального секретаря Федерации бокса России Евгений Михайлюк.