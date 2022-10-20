Двадцать дней по следам Кошевого

Памятник Клятва в Краснодоне был одним из мест посещения маршрута.

Об этом сообщил министр культуры, спорта и молодежи Республики Дмитрий Сидоров на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень».

- На нашей территории в течение 8 лет шли боевые действия, поэтому многие туристические маршруты, которые были знаковыми для Советского союза, для России, для общих территорий, имеют проблемы с заминированными участками, - говорит министр. - Что смогли, мы восстановили - это маршруты к святыням земли русской и по памятникам Великой отечественной войны.

Дмитрий Сидоров отметил, что работа по восстановлению «Молодогвардейского» уже ведется.

Всесоюзный туристский маршрут «Молодогвардейский» № 643 «воскрешает героику революционных битв, огненные страницы Великой Отечественной войны, рассказывает о трудовых свершениях нашего народа, знакомит с памятниками истории, культуры, особенностями природы». Так о маршруте говорится в путеводителе, который был издан в 1982 году.

«Молодогвардейский» был рассчитан на 20 дней. Его можно было разделить на пять этапов, которые привязаны к конкретному месту. Со свидетельствами подвига молодогвардейцев участники турмаршрута встречались на всем пути следования.

Туристы встречались в Ворошиловграде (ныне Луганск). Следующий пункт маршрута - город Краснодон, где и была создана подпольная организация «Молодая гвардия». Группа туристов направлялась к шурфу шахты № 5, в который 15, 16, 31 января 1943 года фашисты сбросили в ствол живыми или расстрелянными молодогвардейцев. Затем туристы переходили на площадь «Молодой гвардии». Отправлялись к дому № 6 на улице Садовой. На доме -доска с надписью: «В этом доме жил Герой Советского Союза комиссар «Молодой гвардии» Олег Кошевой. Здесь во время фашистской оккупации в 1942 году проходили заседания штаба». Начинался и завершался маршрут ежегодно в одни и те же сроки: первый заезд - в мае, последний - в сентябре.