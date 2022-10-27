«Ты с ним не только сексом занимаешься»: Глюкоза рассказала, почему готова простить мужу измену

Певица Глюкоза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько недель назад певица Нюша призналась, что столкнулась с изменой мужа. Артистка рассказала, что простила блудного супруга Игоря Сивова. Признание звезды произвело эффект разорвавшейся бомбы: многие жалеют Нюшу и считают, что ей стоило бы выгнать супруга-изменщика взашей.

Ее коллега по шоу-бизнесу Глюкоза не столь категорична. Наталья Ионова восхищается смелостью Нюши, решившейся публично заявить о своей проблеме. Глюкоза уверена, что ее рассказ помог спасти многие семьи, столкнувшиеся со схожими обстоятельствами.

«Нюша - смелая женщина, которая, поделившись своей историей, могла спасти не одну семью», - считает Глюкоза.

Певица призналась, что тоже когда-то пережила измену. Она не смогла простить своего избранника и рассталась с ним. Правда, это было мимолетное юношеское увлечение.

Сейчас артистка счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. С годами Наталья стала не такой категоричной: по ее словам, теперь она не готова рубить с плеча. И если бы муж изменил ей, то, скорее всего, она бы простила его.

- Когда я прочитала, я через себя эту информацию прогрузила. Я думаю, а если бы в моей жизни так случилось, я бы смогла вот так поделиться? Вы знаете, наверное, не смогла бы, - поделилась Ионова в интервью «Пятому каналу».

Наталья Ионова с мужем Александром Чистяковым и дочками Лидой и Верой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица живет в законном браке уже 16 лет. Она родила Александру Чистякову двоих детей, так что ей есть что терять.

- Есть что терять: семья, дом, быт, любимый муж, с которым ты не только сексом занимаешься. Ты с ним живешь, спишь, ешь. Это уже твой организм, твоя рука, твоя нога, - говорит Глюкоза.

В 2019 году ходили упорные слухи о том, что Наталья и Александр вот-вот разведутся. Тогда Ионова сняла обручальное кольцо и уехала одна на отдых, а Чистяков был замечен в компании другой девушки. Позже артистка призналась, что они действительно чуть не развелись. Но все-таки смогли сохранить семью. В этом им помог психолог.

- Иногда нужен третий, но третий ни с чьей стороны, а с кем можно что-то обсудить. Потому что ты часто стесняешься какие-то вопросы задать или какие-то даже замечания, особенно когда муж все-таки достаточно авторитетен в семье. Ты, конечно, можешь размазать его по стенке, но тебе не хочется, - считает артистка.