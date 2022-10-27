«Ты с ним не только сексом занимаешься»: Глюкоза рассказала, почему готова простить мужу измену

Певица Глюкоза.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Несколько недель назад певица Нюша призналась, что столкнулась с изменой мужа. Артистка рассказала, что простила блудного супруга Игоря Сивова. Признание звезды произвело эффект разорвавшейся бомбы: многие жалеют Нюшу и считают, что ей стоило бы выгнать супруга-изменщика взашей.
Ее коллега по шоу-бизнесу Глюкоза не столь категорична. Наталья Ионова восхищается смелостью Нюши, решившейся публично заявить о своей проблеме. Глюкоза уверена, что ее рассказ помог спасти многие семьи, столкнувшиеся со схожими обстоятельствами.
«Нюша - смелая женщина, которая, поделившись своей историей, могла спасти не одну семью», - считает Глюкоза.
Певица призналась, что тоже когда-то пережила измену. Она не смогла простить своего избранника и рассталась с ним. Правда, это было мимолетное юношеское увлечение.
Сейчас артистка счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. С годами Наталья стала не такой категоричной: по ее словам, теперь она не готова рубить с плеча. И если бы муж изменил ей, то, скорее всего, она бы простила его.
- Когда я прочитала, я через себя эту информацию прогрузила. Я думаю, а если бы в моей жизни так случилось, я бы смогла вот так поделиться? Вы знаете, наверное, не смогла бы, - поделилась Ионова в интервью «Пятому каналу».
Наталья Ионова с мужем Александром Чистяковым и дочками Лидой и Верой.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Певица живет в законном браке уже 16 лет. Она родила Александру Чистякову двоих детей, так что ей есть что терять.
- Есть что терять: семья, дом, быт, любимый муж, с которым ты не только сексом занимаешься. Ты с ним живешь, спишь, ешь. Это уже твой организм, твоя рука, твоя нога, - говорит Глюкоза.
В 2019 году ходили упорные слухи о том, что Наталья и Александр вот-вот разведутся. Тогда Ионова сняла обручальное кольцо и уехала одна на отдых, а Чистяков был замечен в компании другой девушки. Позже артистка призналась, что они действительно чуть не развелись. Но все-таки смогли сохранить семью. В этом им помог психолог.
- Иногда нужен третий, но третий ни с чьей стороны, а с кем можно что-то обсудить. Потому что ты часто стесняешься какие-то вопросы задать или какие-то даже замечания, особенно когда муж все-таки достаточно авторитетен в семье. Ты, конечно, можешь размазать его по стенке, но тебе не хочется, - считает артистка.