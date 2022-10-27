Конкурс «Мисс Вселенная» перешел в руки трансгендера

Конкурс «Мисс Вселенная» проходит в прямом эфире и транслируется на 165 стран мира Фото: EAST NEWS

Один из самых престижных международных конкурсов женской красоты «Мисс Вселенная» перешел в руки тайской бизнесвумен.

Чакрапонг Чакраджутатхиб – тайская знаменитость и одновременно миллионерша – она контролирует JKN Global Public Group. А широкую известность в королевстве получила не только благодаря своим деньгам, но и своему полу. Точнее, его смене: несколько лет назад Чакраджутатхиб совершила трансгендерный переход и теперь является женщиной. Известно, что она потратила на это порядка $1 миллиона, пишет Fox News.

Среди бизнес-активов Чакраджутатхиб – производство напитков, пищевых добавок и косметики.

Свой мужской пол по рождению бизнес-леди не скрывает; она также активно помогает транссексуалам и трансгендерам. Теперь она намерена это делать, используя те возможности, которые открывает ей в международном масштабе «Мисс Вселенная».

Среди предыдущих владельцев франшизы «Мисс Вселенная» - экс-президент США Дональд Трамп; часть прав на конкурс принадлежала ему до 2015 года.

Конкурс «Мисс Вселенная» проходит в прямом эфире и транслируется на 165 стран мира. В прошлом году королеву красоты в 70-ый раз выбирали в израильском Эйлате, победила конкурсантка из Индии. До 1971 года конкурс проводили только на территории США, затем – каждый год в новой стране.