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В мире27 октября 2022 5:11

Филиппинский способ самозащиты от списывания на экзаменах покорил Интернет

На Филиппинах студентов заставили надеть "шляпы против списывания" на экзамене
Юрий МАЙБОРОДА
Студенты дали волю фантазии и соорудили приспособления из подручных материалов

Студенты дали волю фантазии и соорудили приспособления из подручных материалов

Фото: Соцсети

Профессор Мэри Джой Мандане-Ортиз из филиппинского Инженерного колледжа Университета Бикола попросила своих студентов создать «шапки против мошенничества», которые мешали бы им списывать.

Студенты дали волю фантазии и соорудили приспособления из подручных материалов.

Суть идеи была такова: у учащегося на голове во время выполнения контрольной работы должно быть что-нибудь, мешающее смотреть по сторонам.

Студенты взялись за дело с энтузиазмом – в ход пошло все - от вешалок для одежды до лотков из-под яиц.

Самым простым вариантом оказалось использование мотоциклетного шлема, кто-то решил надеть маску, приготовленную на Хэллоуин, кому-то пришло в голову создать щитки из бумаги.

Филиппинский способ самозащиты от списывания на экзаменах покорил Интернет

Филиппинский способ самозащиты от списывания на экзаменах покорил Интернет

Фото: Соцсети

Получилось весело и, по словам профессора, достаточно действенно – зная, что списать не удастся, студенты готовились на совесть и показали лучшие результаты, чем раньше.

Преподаватель разместила забавные фото в соцсетях, и они сразу же привлекли к себе внимание пользователей, собрав множество просмотров и комментариев.

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