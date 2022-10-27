Филиппинский способ самозащиты от списывания на экзаменах покорил Интернет

Студенты дали волю фантазии и соорудили приспособления из подручных материалов Фото: Соцсети

Профессор Мэри Джой Мандане-Ортиз из филиппинского Инженерного колледжа Университета Бикола попросила своих студентов создать «шапки против мошенничества», которые мешали бы им списывать.

Студенты дали волю фантазии и соорудили приспособления из подручных материалов.

Суть идеи была такова: у учащегося на голове во время выполнения контрольной работы должно быть что-нибудь, мешающее смотреть по сторонам.

Студенты взялись за дело с энтузиазмом – в ход пошло все - от вешалок для одежды до лотков из-под яиц.

Самым простым вариантом оказалось использование мотоциклетного шлема, кто-то решил надеть маску, приготовленную на Хэллоуин, кому-то пришло в голову создать щитки из бумаги.

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Получилось весело и, по словам профессора, достаточно действенно – зная, что списать не удастся, студенты готовились на совесть и показали лучшие результаты, чем раньше.

Преподаватель разместила забавные фото в соцсетях, и они сразу же привлекли к себе внимание пользователей, собрав множество просмотров и комментариев.