Богаче короля: Британцы заинтересовались доходами жены нового премьер-министра

Супругу Риши Сунака неоднократно подвергали критике за то, что она по сути, уклонялась от налогов Фото: EAST NEWS

После победы на внутрипартийных выборах и получения должности премьер-министра Великобритании, Риши Сунак по популярности вышел едва ли не на первое место в королевстве. Конечно же, интерес граждан не мог пройти и мимо его семьи, в частности, его второй половины.

Родители Акшаты Мурти, которой в этом году исполнилось 42 года, усиленно делали карьеру и зарабатывали деньги. Поэтому девочке пришлось жить с бабушкой.

– Через два месяца после твоего рождения в Хубли мы привезли тебя в Мумбаи, но довольно быстро обнаружили, что воспитывать ребенка и одновременно заниматься карьерой — сложная задача. Поэтому мы решили, что первые годы своей жизни ты проведешь с бабушкой и дедушкой в Хубли, – позже написал дочери ее отец, известный индийский предприниматель Нараяна Мурти.

Впрочем, «встать на ноги» родителям Акшаты более чем удалось: Нараяна Мурти стал сооснователем одной из богатейших индийских фирм Infosys, а в 2007 году журнал Time назвал его отцом IT-отрасли Индии.

Мать Акшаты, Судха Мурти, занимала высокую должность в компании TELCO – единственном из индийских предприятий, которое конкурировало с Infosys по показателям выручки.

Доля самой Акшаты Мурти в компании ее отца составляет примерно 690 миллионов фунтов стерлингов, что делает ее почти в два раза богаче британского короля с его 365 миллионами фунтов.

В свое время жена нынешнего британского премьера основала свой модный бренд Akshata Designs, но дело не пошло. Позже к ней перешла во владения компания мужа, Catamaran Ventures UK. Это произошло, когда Риши Сунак передал жене свои акции, баллотируясь в парламент. Активы «Катамарана» оцениваются в 1 миллиард фунтов.

Кроме того, у Акшаты Мурти есть доля еще в целом ряде британских бизнес-структур, благодаря чем в мае этого года Риши Сунак и его супруга заняли 222 строчку в списке самых богатых людей Британии.

Супругу Риши Сунака неоднократно подвергали критике за то, что она по сути, уклонялась от налогов – отсутствие домицилия (в Великобритании – право на проживание в стране, отличное от вида на жительство или гражданства – Ред.) позволяло ей экономить до 4,5 миллионов фунтов ежегодно. В апреле она пообещала отнестись к своему налоговому статусу «более ответственно».