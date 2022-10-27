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В мире27 октября 2022 5:23

Богаче короля: Британцы заинтересовались доходами жены нового премьер-министра

СМИ Узнали, что жена нового премьера Британии Риши Сунака укрывалась от налогов
Юрий МАЙБОРОДА
Супругу Риши Сунака неоднократно подвергали критике за то, что она по сути, уклонялась от налогов

Супругу Риши Сунака неоднократно подвергали критике за то, что она по сути, уклонялась от налогов

Фото: EAST NEWS

После победы на внутрипартийных выборах и получения должности премьер-министра Великобритании, Риши Сунак по популярности вышел едва ли не на первое место в королевстве. Конечно же, интерес граждан не мог пройти и мимо его семьи, в частности, его второй половины.

Родители Акшаты Мурти, которой в этом году исполнилось 42 года, усиленно делали карьеру и зарабатывали деньги. Поэтому девочке пришлось жить с бабушкой.

– Через два месяца после твоего рождения в Хубли мы привезли тебя в Мумбаи, но довольно быстро обнаружили, что воспитывать ребенка и одновременно заниматься карьерой — сложная задача. Поэтому мы решили, что первые годы своей жизни ты проведешь с бабушкой и дедушкой в Хубли, – позже написал дочери ее отец, известный индийский предприниматель Нараяна Мурти.

Впрочем, «встать на ноги» родителям Акшаты более чем удалось: Нараяна Мурти стал сооснователем одной из богатейших индийских фирм Infosys, а в 2007 году журнал Time назвал его отцом IT-отрасли Индии.

Мать Акшаты, Судха Мурти, занимала высокую должность в компании TELCO – единственном из индийских предприятий, которое конкурировало с Infosys по показателям выручки.

Доля самой Акшаты Мурти в компании ее отца составляет примерно 690 миллионов фунтов стерлингов, что делает ее почти в два раза богаче британского короля с его 365 миллионами фунтов.

В свое время жена нынешнего британского премьера основала свой модный бренд Akshata Designs, но дело не пошло. Позже к ней перешла во владения компания мужа, Catamaran Ventures UK. Это произошло, когда Риши Сунак передал жене свои акции, баллотируясь в парламент. Активы «Катамарана» оцениваются в 1 миллиард фунтов.

Кроме того, у Акшаты Мурти есть доля еще в целом ряде британских бизнес-структур, благодаря чем в мае этого года Риши Сунак и его супруга заняли 222 строчку в списке самых богатых людей Британии.

Супругу Риши Сунака неоднократно подвергали критике за то, что она по сути, уклонялась от налогов – отсутствие домицилия (в Великобритании – право на проживание в стране, отличное от вида на жительство или гражданства – Ред.) позволяло ей экономить до 4,5 миллионов фунтов ежегодно. В апреле она пообещала отнестись к своему налоговому статусу «более ответственно».

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