Выступление Владимира Путина на Валдае 27 октября 2022 начнётся в 16:00 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера.

Выступление Владимира Путина на Валдае 27 октября 2022 начнется в 16:00. Ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что Путин может появиться по видеосвязи.

Комментируя вопрос о выступлении, официальный представитель Кремля заявил, что «понимание есть», но лучше дождаться всего оглашения.

«Президент выступит, будет всеобъемлющее выступление, дискуссия... И, конечно же, ответит на вопросы участников», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». XIX ежегодное заседание клуба «Валдай» проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.