Европа может «облысеть» грядущей зимой. Народ переходит на дрова, начали спиливать и скамейки

Европа может очень быстро "облысеть" Фото: REUTERS

Тут на днях министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на ТВ, привела исторический опыт из какой-то параллельной Вселенной и затмила географический изыскания экс-коллеги из Великобритании Лиз Трасс, недавно лишившейся самого высокого правительственного поста в Соединенном Королевстве.

- Мы должны тщательно анализировать различные методы ведения этой войны. Потому что это не война с одними танками, как это было в XIX веке, - заявила она и резюмировала. - Это гибридная война!

Чем вызвала бурные и продолжительные аплодисменты за пределами телеэкранов. Как говорится, иногда лучше молчать и создавать впечатление набитого дурака, чем сказать и развеять в этом все сомнения. Бронетанковые дивизии Наполеона и танковые армады Кутузова вздрогнули при этих словах.

Она могла просто говорить о будущем 19-м веке, который ожидает Европу уже ближайшей зимой во всей бытовой сфере жизни населения. Кроме, разумеется, армии и военной техники. Когда "на поле танки грохотали", а в домах плавный переход от газовых котлов к системам индивидуального отопления типа "печь". И пусть никого не обманывают сведения о полном заполнении газовых хранилищ в некоторых странах Европы. Газ ведь мало просто найти, его потребителям надо еще и выкупить, а по нынешним тарифам желающих сделать это все меньше с каждым днем. Понимая это, правительства некоторых стран Евросоюза уже начали не просто ослаблять природоохранные законы, а и поощрять населению к заготовке дров.

В Словакии в леса пошли браконьеры. Нет, не охотиться на живность, а рубить лес и заготавливать дрова.

Венгрия отменила запрет на вырубку лесов.

В Польше чуть ли не везде рубят деревья на дрова.

Эстония ослабила ограничения на лесозаготовки.

Румыния в попытках ограничить лесные вырубки ввела "потолок цен" на дрова.

На Украине запустили сайт по закупке дров, но купить на нем необходимое топливо практически невозможно. Народ ломится вырубать Карпаты, которые и без того уже пострадали. Аналогичный сайт пытались запустить в Молдавии, но первый блин вышел комом.

В странах Центральной Европы некоторые особенно озабоченные отопительным сезоном граждане пошли с топорами в сады.

Латвия разрешила вырубать молодые деревья.

Европа может очень быстро "облысеть". Кстати, прецеденты облысения городов уже имелись совсем недавно. Тбилиси был гораздо более зеленым городом, пока в период реформ 90-х деревья в столице теплой Грузии не стали вырубать на дрова. И для Европы это вполне достижимый результат.

Что касается Латвии, то тут эта хозяйственная дровозаготовительная деятельность приняла местами и вовсе причудливые формы.

"Латвийские государственные дороги" пожаловались, что люди в стране начали спиливать деревянные скамейки на автобусных остановках. Просто так в одну ночь неизвестные спилили 69 брусьев с деревянных лавочек на общую сумму 1157 евро. И это не какие-то юные вандалы с "оторванными башками" занялись подобным промыслом, а вполне себе хозяйственные местные жители. Потому что лавочки попилили на дрова. Оно ведь, если подумать, сколько там ждать этого автобуса. Можно и постоять. А если учесть, что населения катастрофически меньше с каждым месяцем, то для ожидающих вполне хватить и опор скамеек, на которых можно посидеть. А дрова в хозяйстве пригодятся.

А с другой стороны, сделай лавочки из металла или камня, так ведь доброхоты все равно сдадут их в либо в пункты приема металлолома цветных и черных металлов, либо в специализированные мастерские. С деревом как-то привычней.

И экологи могут быть довольны в этом случае. "Дровозаготовители" не убивают живые деревья, а используют уже мертвые, убитые до них.

Так что, насчет 19-го века не все так однозначно. Даже в версии Анналены Бербок. Пусть в нашей истории танков в нем и не было. Но, кто знает, может, фантасты и были правы в своих фокусах с пространственно-временным континуумом. И на смену ТЭС, ГЭС и ТЭЦ в странах Евросоюза придет еще "железная лошадка", тьфу ты, буржуйка.