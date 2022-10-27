Советник главы правительства ДНР Ян Гагин: «Украина способна сделать и применить «грязную бомбу» в целях геноцида»

Советник главы правительства ДНР, участник СВО, военный эксперт Ян Гагин Фото: Личный Архив

- Это серьезная тема, которая всех волнует, - сказал "КП" советник главы правительства ДНР, участник СВО, военный эксперт Ян Гагин. - Пояснить по ней могу следующее. Во-первых, так называемая «грязная бомба» - это старое, мифическое пока еще оружие всех террористов мира. То есть практически все террористические организации в мире, чаще всего исламские, тот же ИГИЛ, пытались шантажировать мир, другие страны «грязной бомбой». В чем разница ядерного взрыва и «грязной бомбы». В первом случае это химическая реакция, в которой все ядерное топливо уходит в ядерный синтез, то есть, в саму реакцию. И это менее опасно, чем «грязная бомба». Самая крупная «грязная бомба», скажем так, нерукотворная – это был взрыв на "Фокусиме" и на Чернобыльской АЭС. То есть, там не было ядерных взрыва и синтеза, а все ядерное топливо после взрыва и пожара было разбросано и заразило какую-то территорию и собственно продолжает излучать.

По факту ни одной «грязной бомбы» применено не было. То ли не находили террористические организации радиоактивные отходы, то есть, горючее для нее, но применена она не была.

Самая крупная «грязная бомба», скажем так, нерукотворная – это был взрыв на "Фокусиме" и на Чернобыльской АЭС Фото: фотохроника ТАСС.

Но что можно сказать об Украине. Мы видим беспринципность и террористический подход к ведению боевых действий. Я лично считаю Украину террористическим государством. Это и геноцид, и пытки, и мародёрство, полный «букет» всего того, что можно нарушить вообще при ведении боевых действий. Не говоря о том, что украинское правительство ведет эту войну, прежде всего, со своими бывшими и настоящими гражданами. А до момента начала войны на Донбассе в 2014 году, он был частью Украины, как и его жители, которые боролись за свое право говорить на русском языке, сохранить русскую культуру без выхода изначально из состава Украины. Украинская верхушка после военного переворота 14-го года была настроена на разрушение и провокацию в сторону России, чтобы втянуть ее в затяжной конфликт, что у них и получилось. Учитывая террористический настрой Украины, вопрос о возможностях ею создании «грязной бомбы» нас беспокоит. Ядерное топливо на Украине имеется. Это ядерное топливо, которое можно получить, либо ядерные отходы, которые можно взять на атомных станциях, в том числе, на Чернобыльской, находящейся сейчас на украинской территории. Возможен вариант, что они воспользуются этими отходами как «горючкой». А возможен другой вариант событий, что кто-то из стран НАТО передаст Украине технологии топлива, либо комплектующие для создания настоящего ядерного оружия, то есть не грязного.

Сейчас самое главное предотвратить, прежде всего информационно, это событие. Сообщение в ООН обязательно – то, чем занимается наш МИД. Лучше всех предупредить о том, что это не наша провокация. Потому что Украина, скорее всего, потом будет обвинять в применении «грязной бомбы» Россию. Разведка подтверждает данные о возможности создания и применении либо «грязной бомбы», либо своего ядерного оружия, которое могут передать НАТОвцы. Надо на это реагировать и относиться к этому серьезно. На данный момент будем надеяться, что не произойдет применения «грязной бомбы». Поскольку в противном случае это ужасный сценарий развития событий. Надо сделать все, чтобы этого не произошло.

И непросто так украинские войска рвутся к запорожской АЭС, где крупный могильник по хранению ядерных отходов. Не стоит забывать и о том, что в Украине находятся могильники для хранения химического оружия и химических отходов высокотоксичных со всей Европы. Начали ввозить и хранить их, как только Украина стала самостоятельной. Это один вид их бизнеса. Это дорого стоит, потому что очень опасно. Украина не считается что со здоровьем и жизнями своих собственных граждан. А, с другой стороны, они шантажировали Европу Чернобыльской АЭС, которая еще в советское время была повреждена, был создан саркофаг, причем, советскими и российскими еще специалистами. И они туда приезжали регулярно для проведения работ на нем до 14-го года. Украина шантажировала Европу и каждый год как дань какую-то собирала на ремонт этого саркофага. Это тоже своего рода ядерный шантаж. И ни одному из правительств Украины не было дела до жизни собственных граждан.

И непросто так украинские войска рвутся к запорожской АЭС, где крупный могильник по хранению ядерных отходов Фото: REUTERS

- А где они пытались изготовить «грязную бомбу»?

- На самом деле ее изготовлять можно, где удобно – предприятий достаточно. Чтобы ее создать, не нужны особые какие-то мощности по большому счету. Поэтому ее могут создать везде, особенно, если получат комплектующие от своих партнеров. К этому нужно отнестись серьезно. Уверен, что наши спецслужбы и МИД делают все возможное, чтобы предотвратить такой вариант событий и обезопасить нашу страну и мир от террористических наклонностей нашего соседа, выжившего из ума.

...По сути "Чернобыль" – это и есть "грязная атомная бомба". То есть бомба, которая заражает местность радиацией на многие десятилетия. Просто "бомба" Чернобыля была взорвана случайно, по ошибке. Но можно добиться того же эффекта и намеренным способом: взять радиоактивные вещества с долгим периодом полураспада (например, ядерные отходы от АЭС), обложить их обычной взрывчаткой и подорвать в какой-нибудь местности. Взрывчатка выбросит эти вещества в атмосферу, затем их подхватит ветер и через какое-то время десятки, сотни и тысячи квадратных километров местности окажутся "зараженными" радиацией. В принципе, можно и вовсе обойтись без взрыва – просто распылив радиоактивные отходы с самолета, например. Главное, к чему приведет такая бомба – обширные участки местности окажутся непригодными для проживания на очень долгий срок.

Почему "грязные бомбы" не принимаются на вооружение армий мира? Потому что они не имеют военной ценности. Не способны мгновенно уничтожить армию противника. Эффект от "грязных бомб" растянут во времени. Допустим, какая-то часть населения страны-противника со временем погибнет (от лучевой болезни и онкологии). Но это не произойдет быстро, война закончится. Это оружие не для войны, а для геноцида. Если кто-то и может им воспользоваться – то всякого рода террористы. Настоящую атомную бомбы террористы сделать не смогут – там нужны серьезные "мозги" и развитая промышленность. Но что может сделать террорист, так это захватить какую-нибудь АЭС, взять там радиоактивные отходы, примотать их к обычной ракете и угрожать ею своим противникам. Собственно, примерно это мы слышали в заявлениях некоторых чиновников из сами знаете какого соседнего государства. Что еще раз доказывает, кто там находится у власти.