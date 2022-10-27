Ученые и учителя впадают в ступор, когда открывают рот европейские политики

Hа днях министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "осчастливила" историков Фото: REUTERS

Как там говорилось в старом советском анекдоте про чукчей и оленей, которые прыгали со скалы в бурное море: один раз – случайность, два – совпадение, а три – это уже тенденция. Или, как говорил некогда кандидат в президенты России Владимир Брынцалов, один раз – не нетрадиционно сексуально ориентированный. Ну а если больше, то уже никаких сомнений не остается.

Делай раз - в бытность свою министром иностранным дел Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Москву разом лишила Россию двух Субъектов Федерации, рассказав, что Ростов и Воронеж не являются частями нашей страны, а входят в состав Украины. Учителя географии разом впали в ступор, глядя на карту мира и глобус.

Делай два: на днях министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "осчастливила" историков: " Мы должны тщательно анализировать различные методы ведения этой войны. Потому что это не война с одними танками, как это было в XIX веке. Это гибридная война!". Школьные преподаватели истории в один миг поседели и принялись рыться в справочниках, пытаясь осознать альтернативный взгляд на эволюцию человечества.

Делай три – на этот раз отличилась премьер-министр Франции Элизабет Борн.

- После этой войны Россия останется нашим соседом. Она останется мощной державой, - публично заявила сия высокопоставленная дама. В этот момент нервно вздрогнули Германия и Польша, находящиеся между Россией и Францией. Ну и по мелочи там, Чехия, Словакия и другие, которые прилепились по обочинам этой "дороги".

Спешу успокоить – планы России, насколько я знаю, не простираются так далеко. Хотя, вполне возможно, я чего-то и не знаю.

Однако, тенденция, как говорилось в том самом анекдоте. Весьма печально, если он стал суровой реальностью Евросоюза и европейского политикума.

Не буду скрывать, сгоряча я погрешил на феминизм. Поскольку все эти три дамы, "просто приятные и приятные во всех отношениях", как выражался классик русской литературы Николай Васильевич, являются представительницами слабого пола. Но потом вспомнил Макрона, "обиженную ливерную колбасу" из Берлина, многочисленных европейских и американских политиков, смертельно разящих мир откровениями, и понял, что дело тут совсем не в феминизме. Не он причина деградации "цивилизованного Запада", а та система, которая привела к высшей власти полу- и совсем необразованных альтернативно одаренных. Которых тянут по карьерной лестнице не в силу профессиональных компетенций, а по квотам.

А в итоге Европой рулит профессиональная гинеколог Урсула фон дер Ляйен, которая своими замечаниями, что Россия вставляет в свои ракеты чипы от микроволновок и стиральных машин, и прочими "перлами интеллекта", как изящно выразился политолог Вячеслав Никонов, "все глубже затягивает Европу в сферу своих профессиональных компетенций". И тут тоже виноват не феминизм, а лишь тот цинизм, что его поднимают на знамя, используя не для решения поставленных движением задач, а для использования в своих циничных интересах.

У нас была страна Советов, а у них Европа превращается окончательно в союз странных. И это реально страшно. Не менее страшно, чем их русофобия. Потому что они просто не понимают, что они делают со своими странами, с мирами. У них недостаточно компетенций, чтобы выстроить финальную точку на пути, которыми они ведут свои страны. Умный враг договороспособен, а глупый просто не в силах понять, о чем с ним говорят.

И очень похоже, что в этом туннеле нет в конце никакого света. Если не проснутся народы европейских стран и не выберут себе адекватных руководителей. Но вероятность этого равна примерно варианту, что прилетят инопланетяне, и все там исправят.