Дачу Горбачева сдали государству, а его дочь взяла обет молчания. Что происходит в семье экс- президента СССР после его смерти

Пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

…- Владимир Анатольевич, ну, лично мне Михаила Сергеевича не хватает. Вот раньше я до него все-таки дозванивался, он был одним из моих персонажей, любимых героев… Скажите, уже минуло 40 дней, как он ушел, да?

- Да, да. 8 октября. (Бывший президент Советского Союза умер 30 августа этого года, похоронен на Новодевичьем кладбище - рядом с супругой Раисой Максимовной. - А.Г.)

- Поминки были, да, в «Горбачев-Фонде» или где-то еще?

- Все - по русскому обычаю. Собрался очень небольшой круг его друзей. Мы сначала поехали на кладбище, а потом, как и положено, вспомнили Михаила Сергеевича.

- Если про ближний круг, там был, наверное, и Вадим Медведев, да? (Бывший член Горбачевского Политбюро ЦК КПСС.)

- Нет, Вадима не было, он сейчас плохо себя чувствует, он же старше Михаила Сергеевича.

- Сколько ему сейчас?

- Где-то, наверное, года на три-четыре он старше.

- А еще кто был?

- Были все сотрудники фонда. Ну, а еще - Григорий Явлинский, Юрий Батурин, Николай Травкин, Александр Гельман. В общем, было очень немного народу.

- То есть, вы никого специально не приглашали.

- Нет, на такие мероприятия, в общем, особо не приглашают.

- Ну, дочь Ирина была с внучками?

- Нет, внучки уже уехали.

- Значит, была одна Ирина.

- А она с каким сердцем потом уезжала?

- Тяжело. (Ирина Михайловна постоянно проживает с семьей в Германии. - А.Г.) Ну, как любой человек, понимаете, когда теряет самого близкого человека – всегда тяжело переживает. Что тут говорить…

- Ну, она оценила, что прощание с Михаилом Сергеевичем было в Колонном Зале Дома Союзов, что пришли люди… И Президент России Владимир Путин попрощался отдельно – он в Калининград уезжал…

- Ну, конечно, было огромное количество людей, простых людей… И это, конечно, было отмечено.

- Ирина Михайловна как-то комментировала это?

- Да нет, мы это не комментировали. И не обсуждали.

Да, естественно, к ней там подходили с вопросами по поводу продления прощания с Михаилом Сергеевичем, приходилось продлевать…

- Раньше «Горбачев-фонд» жил, в том числе, на его труды – я имею в виду книги, лекции. Вы остаетесь, как структура?

- Да, фонд продолжает работу. Сейчас Ирина Михайловна привезла огромный объем материалов, архивных документов, библиотеку, фотографии. Все это находилось у Михаила Сергеевича на даче, где он постоянно проживал после отставки. (Горбачёв покинул пост президента СССР в декабре 1991 года. - А.Г.)

Ну, представляете, более чем за 30 лет накопилось, конечно, огромное количество всего этого.

- А дача сейчас не осталась за родственниками, близкими Горбачёва?

- Нет, это была государственная дача.

- То есть, дачу они освободили?

- Да. Ирина Михайловна проделала вот эту процедуру…

- А какая собственность осталась после Михаила Сергеевича в Москве? Квартира?

- Я точно не знаю. Ну, квартира есть. Да.

- И за счет чего вы существуете? Я имею в виду - «Горбачев-фонд»?

- Этим вопросом Ирина Михайловна занимается, так что,!сейчас я пока не могу ничего вам сказать.

Но фонд работает, будет работать, и основное направление будет как раз вот связано с архивами Михаила Сергеевича – это основной пласт нашей деятельно.

- У вас есть с дочерью Горбачёва какая-то связь, да?

- Ну а как же, конечно. Постоянно на связи.

- Если вдруг какие-то сенсации будут… вдруг какое-нибудь завещание Горбачева - политическое или еще какой-то документ необычный - дайте знать, пожалуйста.

- Ну, если что-то будет появляться, мы сразу будем публиковать и на сайте нашем… Мы, кстати, завершаем сейчас публикацию полного собрания сочинений Михаила Сергеевича. Вот в декабре выйдет последний, 30-й, том. Есть планы переиздать кое-какие книги, с соответствующими дополнениями, комментариями, естественно.

- А вы не говорили Ирине Михайловне, что есть предложение - дать интервью «Комсомольской Правде»?

- Дочь Михаила Сергеевича просила нас сообщить (и мы сделали такую публикацию на нашем сайте), что она приняла решение в течение предстоящего года воздержаться от всех интервью и участия в каких-либо публичных мероприятиях.

- Понятно. То есть, у нас есть шанс через год все-таки…

- Да, пройдет год, попробуем.

- Учитывая то, как Михаил Сергеевич относился к "Комсомольской правде»…

- Попробуем, да.

- Имейте в виду, что есть не только сайт «Горбачев-фонда», но есть "Комсомольская правда" и Александр Гамов, с которым Михаил Сергеевич общался.

- Хорошо.

- Спасибо вам огромное.

- Да не за что.

- При случае Ирине Михайловне - привет.

- Обязательно передам.

- Счастливо. До свидания.