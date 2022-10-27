Вам телеграмма из Телеграма!

По сути Телеграм объединил в себе функции социальных сетей и мессенджеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С развитием Интернета в России соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни

Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Фейсбук*, Инстаграм*, Тик Ток – их знают все.

По данным на 2021 год аудитория соцсетей в мире составляла 4,55 млрд человек - почти на 10% больше, чем в 2020 году. Это больше половины населения мира (57,6%). И она постоянно растет.

Любопытные факты:

- В среднем люди проводят в социальных сетях 2 часа 27 минут в день.

- В среднем один пользователь зарегистрирован в 5-6 соцсетях.

- В России 99 миллионов пользователей социальных сетей, или 67,8% населения (данные за 2021 год).

- По оценкам Hootsuite и We are Social, в среднем россияне проводят в соцсетях около 2 ч 28 минут в день.

- Для общения с друг с другом через смартфоны россияне все больше используют мессенджеры. Большая тройка – это Whatsapp, Viber и Telegram.

- Аудитория Whatsapp в 2021 году была 74,19 миллиона человек, аудитория Telegram - 53 миллиона.

- Но уже в марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет–трафика с помощью инструментов Big Data.

- За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Действительно, весной этого года в России оказались заблокированы Фейсбук*, Инстаграм* и Тик Ток. А Телеграм стал расширятся за счет новостного контента , так называемых каналов, которых нет у его конкурентов Whatsapp и Viber.

По сути Телеграм объединил в себе функции социальных сетей и мессенджеров, собрав потерянную аудиторию Фейсбук*, Инстаграм*, Тик Ток.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp — 26 Мб, Viber — 8 Мб.

Любопытные факты:

- В 2022 году аудитория Telegram составляет 700 миллионов пользователей в мире в месяц.

- Мессенджером Telegram пользуются 55,2 миллиона человек ежедневно.

- Больше всего пользователей Telegram зарегистрировано в России (37.35%), Иране (28.26%), Индии (12.36%) и Узбекистане (12.08%).

- Самые популярные темы в Telegram – новости (82%), на втором месте – развлечение и политика (59%), на третьем месте – образование (55%).

- Telegram заблокирован в Китае, Пакистане и Иране.

- 62% администраторов каналов Telegram зарабатывают на рекламе, 45% получают доход от продажи своих товаров или услуг, 23% зарабатывают на партнерских программах.

- 12,6% администраторов каналов Telegram зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц.

- По данным Statista Telegram входит в пятерку самых популярных мессенджеров в мире по количеству аудитории.

Телеграм часто рос и привлекал новую аудиторию как «последний стабильный островок в Интернете». Например, в январе 2021 года он получил 25 миллионов новых пользователей на фоне изменений политики конфиденциальности WhatsApp. В октябре того же года – еще 70 миллионов пользователей после массового сбоя в работе Фейсбука. Этот же сценарий произошел в России в феврале 2022 год: блокировка Инстаграм и закрытие рекламных кабинетов привели к миграции.

По большому счету, Телеграм превратился в универсальное средство общения россиян, в котором можно писать сообщения друг другу и читать новости. Крупные новостные телеграм-каналы превратились в настоящие СМИ, которые постоянно цитируют в традиционных СМИ , таких как радио и телевидение. Цензуры в телеграме нет, для телеграм-каналов характерен более свободный стиль повествования, и это привлекает многих читателей.

Мы попросили прокомментировать ситуацию с телеграм-каналами в России, администратора канала Zлой Пруф Олега Девятова. Канал был создан двумя друзьями журналистами в июне этого года в качестве хобби. Сейчас аудитория канала насчитывает уже 180 тысяч подписчиков. Один рекламный слот на канале стоит 30 тысяч рублей, и таких слотов минимум два. Канал давно вышел на окупаемость и начинает приносить прибыль.

- В чем секрет успеха и такого стремительного роста?

- Идея открыть собственный телеграм-канал пришла весной этого года после фактического ухода с российского рынка крупных соцсетей. В информационной нише образовался вакуум, который быстро начали заполнять различные телеграм-каналы. Мы купили недорого маленький канал с пятью тысячами подписчиков и начали его развивать.

Чтобы обеспечить рост числа подписчиков канала, вы должны двигаться одновременно в двух направлениях - это улучшение контента и маркетинг.

Люди голосуют ногами. Сколько их не заманивай на канал, но если им контент не интересен, то они у вас не останутся. Самая легкая тема – это репосты. Когда на канале публикуются материалы с других каналов в виде репостов. Но поверьте мне, это легкий путь в никуда. Только оригинальным авторским контентом можно удержать аудиторию. Чтобы люди находили на вашем канале то, чего нет у других. Например, наша фишка – это юмор. Все свежие новости мы преподносим подписчикам в юмористическом ключе. Конечно, это требует определенных временных затрат, зато формирует на канале устойчивое ядро аудитории, которому нравится такой особенный контент. Удержать аудиторию более сложная задача, чем привлечь. Так что, если вы хотите открыть собственный канал и потом начать на нем зарабатывать, то я настоятельно рекомендую не постить мемасики из интернета. Всегда помните, что кроме вас это делает еще тысяча администраторов каналов. Я дам вам в качестве примера три скрина наших оригинальных материалов, чтобы лучше проиллюстрировать свою мысль. Итак, основное правило создания контента: ничего не копируйте, все пишите сами.

Второе направление развития - это маркетинг. Я знаю много талантливых авторов, которые застыли в своих каналах на уровне 5-6 тысяч подписчиков. Очевидно, что многие из них пишут просто «в стол», то есть для себя и не особо думают о развитии. Когда вы покупаете стартовый канал с 5 тысячами подписчиков, то у вас уже есть готовое поле для маркетинга, которого нет, если начинать с нуля. Поищите каналы с похожим числом подписчиков. На уровне 5 тысяч вы найдете сотни. Напишите им всем предложение поменяться рекламой. Сделайте креативный рекламный пост, только не «объявление на вокзале», а именно креативный, с хуком (крючком), которым вы зацепите людей, чтобы у них возникло острое желание посмотреть, что же там интересного. И меняйтесь рекламными постами на здоровье. Крайне приветствуется выделение небольшого рекламного бюджета, когда вы можете купить рекламу на каналах больше и популярнее вашего. В телеграме она стоит недорого. Например, пост на канале с 15 тысячами подписчиков при хорошем таланте торговли можно купить за 2 тысячи рублей. Но здесь надо обращать внимание не на количество подписчиков, а на количество просмотров постов и на целевую аудиторию. Если подробнее, то количество подписчиков можно накрутить через специальные сервисы. Но это будут мертвые боты, они не читают посты. Обращайте внимание на количество просмотров постов. Спустя сутки после опубликования его должно посмотреть не менее 50% подписчиков (у нас на канале эта цифра составляет 65%). Значит, канал живой и там можно размещать рекламу. Также смотрите на целевую аудиторию. Примитивно: если у вас канал про оружие, то не стоит размещаться на женских каналах или каналах про котиков. Отдача будет очень маленькой и даже те люди, которые придут, потом отпишутся.

Сделайте на канале живой чат в комментариях. Пишите туда сами, общайтесь с подписчиками, баньте агрессивных людей, удаляйте оттуда рекламу и ссылки на сторонние сайты. Дружелюбный чат в комментах удерживает аудиторию.

Это вкратце базовый курс телеграм-бойца. В дальнейшем мы планируем более подробно остановиться на каждом аспекте раскрутки своего телеграм-канала. Помните, что сейчас Телеграм – это как Инстаграм семь лет назад. Он усиленно растет, и если сейчас туда прийти, то вы будете расти вместе с ним. Через пару лет уже будет поздно.

Для наглядного понимания, что такое успешный новостной канал, можете зайти к нам на Zлой Пруф в гости по ссылке и даже подписаться. У нас, кстати, очень интересные новости.

* социальные сети американской компании Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена).