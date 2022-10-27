Звездный нумеролог объяснила, почему Собчак всегда выходит сухой из воды

Собчак нужно прислушиваться к своему супругу Константину Богомолову Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каких-то пару недель назад новости об уголовном деле Ксении Собчак показались бы публике полным бредом. Но сегодня это факт: Ксения Анатольевна подозревается в вымогательстве крупной суммы у госкорпорации «Ростех». Двое её сотрудников арестованы, в особняке Собчак на Рублевке прошел обыск, а сама «блондинка в шоколаде» спешно бежала из России в Литву.

Впрочем, звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена: эти события - закономерный итог, ведь в жизненной программе телеведущей сейчас идет период спада. И все равно, как бы ни радовались злопыхатели, Ксения выйдет сухой из воды.

- Самое интересное, что на днях мне позвонили из команды Собчак, позвали на съемки, а потом неожиданно пропали. И вдруг такие новости! - поделилась с KP.RU Клара Кузденбаева. - Чтобы понять, как всё случилось, достаточно проанализировать программу Ксении по её дате рождения. Собчак родилась 5 ноября - в нумерологии эта дата называется «днем реальности». Она носитель знака бизнеса, знает, как заработать и потратить деньги. Характер волевой, настоящий фанат своего дела. Однако, нет гибкости, такта, излишне прямолинейна. Деспотична, потому что ей не хватает энергии, какой бы энергичной Ксения ни выглядела внешне. Кроме того, она подверженна чужому влиянию: этой женщиной можно манипулировать через лесть и похвалу. Не исключаю, что сейчас ведущую кто-то использовал в своих личных целях, а она не распознала обман. При личной встрече я бы дала Собчак хороший совет: ей нужно прислушиваться к своему супругу Константину Богомолову, который обладает огромной интуицией и хорошо распознает фальшь. Но увы, Ксения пренебрегает мужем.

Нумеролог Клара Кузденбаева Фото: Личный архив

По словам нумеролога, самая большая проблема Собчак заключается в том, что в её программе нет троек: такие люди могут поступать плохо и даже не осознавать этого. Также нет и четверок: это говорит о непрактичности, нетерпеливости, несправедливости. Зато Ксения честная, поэтому всё её вранье, измены или интриги рано или поздно выходят наружу. А вот две шестерки в программе - это знак богатства, привязанности к материальному.

- При этом Собчак - личность харизматичная и всеми любимая, - продолжает Кузденбаева. - Какие бы скандалы в её жизни ни возникали, Ксении всё прощается. В её программе две восьмерки: таких людей никогда не коснется ни тюрьма, ни сума. Она фартовая, удачливая, её охраняют два мира - верхний и нижний. Поэтому даже в случае судебного процесса за решеткой Собчак точно не окажется.

Еще одна беда звезды заключается в том, что она ведет себя не так, как предписывает её код поведения.

- Чтобы удача ей сопутствовала, Ксения должна вести себя как маленькая девочка, а не демонстрировать свою силу и независимость, - уверена наш эксперт. - Так, в свое время Тина Канделаки послушала моего совета. Я ей сказала: «Тина, ты не замужем, потому что неправильно себя ведешь. Твой код поведения обязывает избегать публичности и показывать свою слабость в отношениях с мужчинами». Канделаки закрылась и на сегодняшний день у нее все хорошо.

До дня рождения 5 ноября у Ксении Собчак продолжается год конфликтов, спада по здоровью и ошибочных решений. Но после дня рождения у ведущей начнется подъем.

- Смена циклов происходит за 13 дней до дня рождения и тянется еще 13 дней после. Это опасный период: возможны проблемы со здоровьем, конфликты. Но 41-42 года - хорошее время для Собчак: она встретит новую любовь, еще и денег заработает, - прогнозирует нумеролог. - Эта светлая полоса продлится еще долго, особенно если Ксения закроется и затихнет. Единственное, что надо все-таки следить за своим здоровьем: после 48 лет возможны проблемы с сосудами.

Кроме того, по словам Клары Кузденбаевой, телеведущая может даже вернуться в Россию: у нее все сложится благополучно как на Родине, так и за границей.