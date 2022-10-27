Пограничники в Хабаровском крае изъяли у браконьеров черной икры на 83 миллиона рублей

Изъято более 380 кг икры осетровых видов рыб без документов

Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с территориальными подразделениями МВД России и Росгвардии пресечена деятельность группы лиц по незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

«Изъято более 380 кг икры осетровых видов рыб без документов, подтверждающих законность их происхождения. По предварительной оценке, причиненный водным биологическим ресурсам ущерб превышает 83 миллиона рублей», - сообщает ФСБ России.

В отношении задержанных лиц Северным межрайонным Следственным отделом г. Хабаровска Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных биоресурсов занесенных в Красную книгу».

Незаконная добыча таких ресурсов наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

Кстати, после судебной экспертизы всю изъятую икру отправляют на корм скоту или просто утилизируют.