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Происшествия27 октября 2022 7:20

Пограничники в Хабаровском крае изъяли у браконьеров черной икры на 83 миллиона рублей

Продукцию без документов изъяли, а подозреваемых будут судить
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Изъято более 380 кг икры осетровых видов рыб без документов

Изъято более 380 кг икры осетровых видов рыб без документов

Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с территориальными подразделениями МВД России и Росгвардии пресечена деятельность группы лиц по незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

«Изъято более 380 кг икры осетровых видов рыб без документов, подтверждающих законность их происхождения. По предварительной оценке, причиненный водным биологическим ресурсам ущерб превышает 83 миллиона рублей», - сообщает ФСБ России.

В отношении задержанных лиц Северным межрайонным Следственным отделом г. Хабаровска Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных биоресурсов занесенных в Красную книгу».

Незаконная добыча таких ресурсов наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

Кстати, после судебной экспертизы всю изъятую икру отправляют на корм скоту или просто утилизируют.

ЧПКАРТИНА ДНЯ