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27 октября 2022 7:30

Острый или затяжной. По анализам можно распознать, какой стресс у человека

Основатель онлайн-лаборатории Валерий Саванович перечислил признаки, по которым можно распознать стресс
Анна КУКАРЦЕВА
Реакции организма на стресс возникают при воздействии внешних или внутренних раздражителей

Реакции организма на стресс возникают при воздействии внешних или внутренних раздражителей

Фото: Shutterstock

Стресс по сути своей – это комплекс физиологически обусловленных реакций организма, а значит их можно исследовать в лаборатории. Основатель онлайн-лаборатории Валерий Саванович расскажет, какими методами это делается

Реакции организма на стресс возникают при воздействии внешних или внутренних раздражителей (стрессоров). Они нарушают нормальную работу психических и физиологических процессов, а комплекс стрессовых реакций позволяет организму адаптироваться к действию стрессоров. А все, что физиологически обусловлено, можно исследовать методами современной лабораторной диагностики, о которых расскажет Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории.

СТРЕСС ОСТРЫЙ И ЗАТЯЖНОЙ

Одна из доминирующих на сегодня теорий стресса разработана канадским эндокринологом и патологом Гансом Селье. Он выделил три стадии развития стресса:

реакция тревоги,

сопротивление,

истощение.

Стадии 1 и 2 – это острый стресс, когда организм мобилизует все силы и ресурсы, чтобы справиться с действием агрессивных внешних факторов. Эти стадии – важнейший эволюционный механизм, необходимый для выживания нашего биологического вида, когда нужно быстро переключить организм в «аварийный режим: бей или беги.

Однако если стресс затягивается, то он переходит в фазу 3 – истощение. Ресурсы организма не бесконечны, они быстро заканчиваются, если действие стрессоров не прекращается. Вот тогда нас и настигают эффекты от затяжного стресса.

Основатель онлайн-лаборатории Валерий Саванович

Основатель онлайн-лаборатории Валерий Саванович

ПОЧЕМУ ГОРМОНЫЙ СТРЕССА ВРЕДЯТ

- Ключи, которые запускают стрессовую реакцию, - это катехоламины и глюкокортикостероиды, гормоны, вырабатываемые надпочечниками, более известные как кортизол, адреналин и норадреналин, - рассказывает Валерий Саванович. - Их нередко называют гормонами стресса. В остром стрессе они оказывают положительное воздействие: усиливают частоту сердечных сокращений и дыхательных движений, повышают артериальное давление, свертываемость крови и уровень сахара в крови (но это полезная гипергликемия, которая нужна для обеспечения организма энергией для борьбы со стрессовыми факторами). Но при этом происходит замедление процессов, которые не нужны для выживания прямо сейчас – работа иммунной, половой, пищеварительной, гормональной систем.

Но все это хорошо на короткой дистанции, в период острого стресса. Когда же он становится затяжным, проявляются патологические последствия от воздействия гормонов стресса. Вот лишь некоторые из них:

1. Подавление иммунной системы: повышенная уязвимость перед вирусами и инфекциями, мы начинаем чаще болеть.

2. Запускаются воспалительные процессы, могут начать формироваться язвы на слизистой оболочке желудка.

3. Нарушается выработка гормонов щитовидной железы, что может привести к гипотиреозу или гипертиреозу.

4. Развивается стойкая гипергликемия, то есть повышенный сахар в крови, а это может стать причиной исулинорезистентности, фактически – преддиабета.

5. Также может появиться гиперлипидемия – повышение уровня липидов или липопротеинов в крови нередко приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз.

6. Гиперкоагуляция – повышение свертываемости крови, что может стать причиной образования тромбов в сосудах.

7. Стойкое повышение артериального давления вызывает риски гипертонической болезни.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ ВЫЯВЛЯЮТ СТРЕСС

- При любом виде стресса (остром или хроническом) можно сдать анализы на концентрацию в крови гормонов надпочечников, - говорит Валерий Саванович. - Однако катехоламины быстро исчезают из крови, а концентрация кортизола на стадии истощения может снижаться. На мой взгляд, анализ на кортизол лучше сдавать в слюне - такое исследование позволяет оценить концентрацию его биологически активной свободной формы. Ну и конечно не надо прокалывать вену. Этот анализ покажет наличие острого стресса.

При хроническом стрессе врачи подключат и другие анализы:

* Во-первых, изучение уровня глюкозы сыворотки и (или) плазмы крови и гликированного гемоглобина. Они нужны для выявления стойкой гипергликемии и, следовательно, для обнаружения рисков сахарного диабета.

* Во-вторых, используется липидограмма – комплексный анализ жирового обмена. Это исследование помогает выявить атерогенные изменения (т.е. приводящие к атеросклерозу – образованию бляшек на стенках сосудов).

* В-третьих, коагулограмма – анализ состояния крови и выявление повышенной свертываемости, что важно для предотвращения тромбоза.

* В-четвертых, проводятся исследования гормонов - ТТГ и гормонов щитовидной железы, а также половых. У женщин хронический стресс может вызывать снижение уровня прогестерона.

Все это – анализы именно для ситуации, когда затяжной стресс привел к негативным последствиям для здоровья и нужно бороться уже с ними. Оптимальный совет – избегать стрессов, что, увы, маловыполнимо пока в нынешних условиях. Тем не менее, получив данные анализов, врачи помогут справиться с последствиями стресса и сохранить здоровье.

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