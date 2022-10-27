Веронский форум на берегу Каспия

Веронский формат стал международной площадкой для серьезного, содержательного разговора Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Из-за сложной геополитической ситуации в этом году он впервые проходит не в Италии, а в столице Азербайджана, древнем городе Баку. Такой выбор связан не только с объективной политической позицией руководства Республики, но и с её географическим положением практически на стыке Европы и Азии.

Приветствие участникам мероприятия направил Президент Российской Федерации Владимир Путин, зачитал его президент Веронского форума, Главный исполнительный директор ПАО "Роснефть" Игорь Сечин.

Российский лидер особо подчеркнул важность обсуждений в « веронском формате» , который стал международной площадкой для серьезного, содержательного разговора.

«Россия со своей стороны будет и впредь прилагать активные усилия, направленные на формирование в Большой Евразии общеконтинентального пространства мира, стабильности и процветания.

Уверен, что нынешний форум пройдёт успешно, а обсуждение в «веронском формате» складывающейся в мире и Евразии ситуации позволит не только всеобъемлюще ощутить реалии сегодняшнего дня, но и заглянуть в будущее, определить цели и перспективы построения новой сбалансированной и равноправной модели отношений государств и различных интеграционных объединений Большой Евразии», - говорится в приветствии.

На открытии Форума выступили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук, министр экономического развития России Максим Решетников, министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров, президент Ассоциации "Познаём Евразию" профессор Антонио Фаллико.

Как подчеркнул Алексей Оверчук, несмотря на беспрецедентное экономическое и политическое давление, Россия не опустилась в стогнацию, как многие западные страны. ВВП России в 2022 году сократится всего на 2,4%, в 2023 году — на 0,8%, а уже в 2024 и 2025 ожидвется рост на 2,6%. Прогноз по инфляции снижен с 18 до 12,4 %, безработица находится на рекордно низком уровне. При этом экономическая ориентация России меняется с модели Восток-Запад на модель Север-Юг. То есть теперь мы больше ассациируем себя не как Восток, а как Север Евразийского континента.

Президент Ассоциации "Познаём Евразию" профессор Антонио Фаллико в своём выступлении рассказал о тесных связях не только России, но и Италии с Азербайджаном. Он отметил: экономическая дипломатия обязана побудить геополитическую и политическую дипломатию вести диалог, обмениваться идеями для того, чтобы определить реалистичные перспективы, вызревающие вокруг сложившейся ситуации.