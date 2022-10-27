Игорь Сечин выступил с сенсационным докладом «Всемирный потоп на энергорынке Фото: Валерий ЧУМАКОВ

В своём выступлении на XV Веронском Евразийском экономическом форуме Президент форума, Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин констатировал гибель Единого энергетического рынка

В рамках специальной сесии "Новая реальность сырьевых и энергетических рынков" президент Веронского форума, главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с сенсационным докладом «Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы»

По словам Игоря Сечина , мир погружается в энергокризис, причиной которого является колоссальное недоинвесирование в отрасль: «Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса - не в событиях на Украине и не в санкциях, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного «зеленого» перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом».

Политика «зеленого» перехода, по словам главы «Роснефти», не имеет ничего общего с решением климатических проблем: «В настоящее время технологии, позволяющие реализовать действительно эффективный переход от традиционной энергетики к низкоуглеродной, отсутствуют».

«Никакого единого энергетического рынка больше нет, - отметил Игорь Сечин. - Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые мы обозначали ранее и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка подобно кумулятивному снаряду».

При этом Игорь Сечин подчеркнул, что санкции - это "разрушение основ корпоративного права, полное уничтожение фундамента рыночных отношений, отказ под надуманными предлогами с полным отсутствием ответственности по обязательствам по исполнению контрактов, произвольное неправовое изъятие активов у подсанкционных лиц и целых стран, что по сути есть отмена неприкосновенности частной собственности, подрыв основ правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда. Так, циркулярные письма Белого дома и Еврокомиссии без изменения воспроизводятся в виде судебных решений. Лица, внесённые в санкционные списки в основном без всяких оснований, теперь лишены права на защиту с помощью адвокатов».

Конкуренция на рынке энергоресурсов сегодня фактически отменяется, отметил Игорь Сечин, уступая место очередной новации Евросоюза – централизации закупок. "До 15% газа, закупаемого в хранилища в Европе, - рассказал глава "Роснефти", - предполагается закупать и распределять через Европейский центральный пункт, который будет теперь сам решать, кто и на каких условиях будет допущен к распределению ресурсов. А Еврокомиссия считает, что рост цен на газ вызван конкуренцией за поставщиков". До сих пор в рыночной экономике считалось, что конкуренция поставщиков и диверсификация источников поставки являются основными инструментами снижения цены. Теперь, по словам Игоря Сечина, такое положение дел поставлено под большой вопрос.