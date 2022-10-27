Победителям III Всемирных курсантских игр вручили награды

Фото: ЦОК ВКС

В музее спортивной славы Центрального спортивного клуба Армии прошло торжественное награждение

Победителей III Всемирных курсантских игр, что прошли в Санкт-Петербурге с 4 по 12 августа.

«Вы стали частью такого масштабного турнира, который прошел в атмосфере дружбы и товарищества. Хочу еще раз поздравить Вас с прекрасным выступлением на этих соревнованиях. Каждый из Вас приобрел неоценимый опыт, который вам поможет в будущем не только в спорте, но и жизни. Желаю вам продолжать эти победные традиции, идти только вперед и улучшать свои результаты», - сказал статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков во время вручения 28 ведомственных медалей курсантам Военного института физической культуры.

По итогам Игр, курсанты сборной Вооруженных Сил Российской Федерации, в общекомандном медальном зачете безоговорочно заняла первое место, завоевав 145 медалей, из которых: 73 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. Второе место заняла команда Республики Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье Армения – (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

«Всего в III Всемирных курсантских играх приняли участие 576 спортсменов из 20 стран мира. Но команда Вооруженных Сил Российской Федерации установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных медалей в истории проведения игр», - подчеркнули в Минобороны России.

В награждении отличившихся курсантов принял участие также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центральный спортивный клуб Армии собрал гуманитарную помощь в Мариуполь. Отправка гуманитарного груза в Новороссию груза на 25 миллионов рублей будет организована силами Минобороны России.

«На протяжении двух недель собрано 50 тонн товаров первой необходимости - продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены. Более 50 регионов России оказали поддержку в сборе гуманитарной помощи в рамках акции. Уверен, акция «Щит добра» распространиться на всю географию нашей необъятной Родины», - сказал организатор акции начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

Гуманитарная акции «Щит добра» проводится при поддержке Минобороны России, Центрального спортивного клуба Армии и Общероссийского Народного Фронта в рамках проекта «Все для Победы».