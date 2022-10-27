Мы – дети, и мы не знаем, кем хотим стать

Со всех сторон нас агитируют за ту или иную профессию, но – не убеждают. Почему? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я учусь в 9-м классе, в конце года меня ждет первый серьезный экзамен. Два предмета обязательных, два – на выбор. Многие прекрасно понимают, что это очень серьезная развилка. Она открывает дорогу не просто в 10-й класс. Выберешь правильно, хорошо сдашь – будет у тебя успех и на ЕГЭ. А получится хорошо сдать ЕГЭ – попадешь в тот вуз, в который хочешь. То есть мы, 15-летние, по сути сейчас выбираем нашу будущую профессию.

Понимать-то понимаем, но как именно делаем первый в своей жизни важный выбор? Даже по своим товарищам вижу: многие стремятся взять «самые легкие» предметы. У каждого «легкий предмет», конечно, свой, и не обязательно любимый. Часто слышишь: ненавижу, например, обществознание, но – дается, этот предмет и буду сдавать. А что потом? А потом как-нибудь. Иными словами, тактика преобладает над стратегией: сдал экзамен – молодец. А потом: сдал ЕГЭ – молодец. Попал в вуз – тем более молодец. Закончил вуз, ну вообще красота. А дальше надо работать. И тут – ой. Профессия-то нелюбимая. Сколько вокруг меня людей, которые или учились тому, что им не пригодилось, или работают, и свою работу ненавидят?

И вроде бы очевидно: выбирать предмет нужно только тот, который вам нравится. Если нравится, но не идет предмет, учи: падай, а добивайся хороших оценок. Даже если этот предмет очень сложный, сдаваться никогда не нужно: в конце концов, это тест на то, способен ли ты идти к свои целям. Если не способен, если во главе угла легкость «здесь и сейчас» - это тебе неприятно аукнется в будущем, когда будешь работать. В итоге окажешься не «в своем» коллективе, и не на той работе, куда тебе самому приятно ходить.

Ну хорошо, а почему так? От лени? Лень-матушка, конечно, у некоторых есть. Но у большинства нет. И не в лени вовсе дело. Выбирая «легкий предмет», ученик думает: ну, его я хотя бы сдам. А другой, желаемый? А желаемого нет, потому что нет картины будущего. Чего я хочу в 18 лет? В 20 лет? А большинство и понятия не имеет. Нам говорят, «вы ничем не интересуетесь», «вы хотите застрять в детстве», но дело вовсе не в этом. Дело в том, что мы как раз очень многим интересуемся. Странно? Ну, давайте посмотрим.

Вокруг нас невероятное количество движухи. В школе, на дополнительных занятиях, нам пытаются помочь в выборе профессии. Множество бесплатных и платных кружков. Есть очень дорогие шоу, где ты можешь попробовать себя поваром, гончаром, программистом, кем угодно. Перед нами словно прыгают и скачут, быстро демонстрируя яркие картинки – а не делаешь ли, ребенок, вот этого? А вон того?

Школа вообще старается. Едва мы перешли в 9-й класс, как учителя сразу стали еще активнее рассказывать о разных профессиях, рекомендовать кружки, где можно себя попробовать. И тут, конечно, каждый подросток должен спросить себя сам: а я-то чего хочу? А у подростка глаза разбегаются. Поваром? Да вроде неплохо. Инженером? Есть смысл. Маркетологом? Интересная профессия. Все как бы здорово, но никуда так не тянет, чтобы прям ух. В итоге выбор, как правило, за родителями. «Гуманитарий» или «технарь», начинают рассуждать они в первую очередь. Растения любит. Стихи с выражением читает. В уме считает. Верный знак! В итоге родители отправляют в те кружки, в которые не очень хочется. Ты там сидишь, потому что – ну вроде интересно. Преподаватель старается. Даже местами увлекает. Но не более того. Вы сейчас будете смеяться, но «есть ощущение, что жизнь проходит зря».

Тут мне, конечно, скажут: ребята, да вы просто зажрались. Вас бы во времена СССР, да в городок с одним-единственным техникумом. И стали бы вы все ветеринарами. И любили бы свою профессию. И прожили бы счастливую интересную жизнь. Ну хорошо! Видимо, мы виноваты в том, что живем в XXI веке, и у нас колоссальный выбор? И в том, что это на самом деле выбор без выбора? Это как в парикмахерской: стричь не умеет, а виноват клиент, голова не вполне круглая.

Мне кажется, проблема в том, что все эти прекрасные профессии будущего, все эти повара, инженеры, маркетологи – это абстракции. Это именно что профессии, за которыми нам не показывают реальных людей. Хорошо стать поваром! (Продуктов с кухни украдешь, и зарабатывать хорошо будешь). Так, что ли? Я бы хотел посмотреть на этого самого Повара. На того чувака, который уже повар, который уже успешен, который уже счастлив. Хорошо бы, чтобы это ОН рассказал нам, чем хороша его профессия. А чем и плоха.

К сожалению, наши наставники не всегда понимают, что подростки воспринимают вещи предельно конкретно, через людей. Через кумиров, которые чего-то добились и стали успешными. Через людей, на которых хочется быть похожим. Подростки очень много проводят времени в социальных сетях. Глядя на своих любимых кумиров и блогеров, дети завидуют им, потому что они чего-то добились в этой жизни. И мы спрашиваем себя: а как бы нам повторить их путь?

Но в наших кружках нет ответа на этот вопрос. И это огромная проблема. Мы бы хотели узнать, что именно такого делали наши кумиры, что сделало их знаменитыми. Мы бы хотели научиться не «профессии блогера», а «навыкам, как у Того Самого Популярного Блогера». Мы бы хотели не просто узнать, что «можно стать музыкантом», а понять, как стал музыкантом Тот, чьи альбомы слушает вся страна. Примеры из прошлого в школьной программе вы найдете. Циолковский, Чайковский, Гагарин. Первые два выросли жили при царе, Гагарин – в другой стране, СССР. Все это было очень давно. Что сейчас?

Кто основал все эти огромные компании? Как они учились в школе? Как учился в школе популярный исполнитель? Почему не посвятить урок популярному певцу? Это очень странно. Такое впечатление, что нас заманивают в какую-то абстрактную «взрослую жизнь», но явно что-то скрывают.

Я скажу честно: у меня есть единственный любимый кружок, и это самбо, потому что его ведет интересный и вызывающий уважение человек. Мне интересно туда ходить, потому что интересно, что он скажет. О погоде. О событиях. О нас. О своем прошлом. Стоит ли из этого делать вывод, что я люблю самбо и буду спортсменом? Или другой вывод: мне интересен лидер, человек?

Если вы будете и дальше рассказывать об абстрактных профессиях, вы не добьетесь толку, и будете думать, что проблема в нас, что мы свихнулись на смартфонах и вообще никем стать не хотим. Вспомните себя в нашем возрасте: что волновало вас? И расскажите детям то, что им (и вам в их возрасте) реально было бы интересно услышать.